AS Roman pelaajat juhlivat jatkossa uuden omistajan alaisuudessa.

Jalkapallon Italian pääsarjassa Serie A:ssa pelaava AS Roma aloitti maanantaina virallisesti uuden miljardööriomistajansa Daniel Friedkinin komennossa. Seura kertoi uuden aikakauden alkamisesta verkkosivuillaan.

”Olemme iloisia liittyessämme AS Roman perheeseen. Eräs kannattajista kirjoitti äskettäin, että tee ikonisesta seurastamme yksi mahtavimmista nimistä maailman jalkapalloilussa, ja aiomme tehdä juuri sen”, Friedkin sanoi seuran verkkosivuilla.

Uusi omistaja vakuutti varsin markkinointihenkisessä viestissään sitoutuvansa seuraan täydellisesti.

”Ymmärrämme, että meille on uskottu joukkue, joka on tärkeä osa kaupungin sielua. Se vastuu pitää meidät nöyränä ja saa aina ottamaan asiat vakavasti.”

AS Roman uusi omistaja on virallisesti The Friedkin Group, jonka toimitusjohtajana 54-vuotias elokuviakin tuottanut yhdysvaltalainen miljardööri toimii.

Kauppa ei sinällään ole maanantain uutinen, vaan se toteutui jo alkukuusta: seura tiedotti asiasta elokuun 5. päivänä.

Friedkin hankki roomalaisseurasta 86,6 prosentin osuuden 591 miljoonan euron hintaan. Hän sai seuran huomattavasti suunniteltua edullisemmin koronaviruspandemian vuoksi.

Kansainvälinen taloussanomalehti The Financial Times kertoi kaupan toteutumisen jälkeen, että viime vuoden lopulla sovittua 750 miljoonan euron kauppasummaa tarkastettiin viime viikkoina alaspäin yli 150 miljoonalla eurolla.

Aivan kaikkeen edellinen omistaja ja puheenjohtaja James Pallotta ei kuitenkaan suostunut, sillä hän hylkäsi Financial Timesin mukaan Friedkinin tekemän 575 miljoonan euron tarjouksen.

The Friedkin Group omistaa AS Roman lisäksi yhdysvaltalaisen Gulf States Toyota Distributorsin, joka myy Toyota-ajoneuvoja ja lisävarusteita viidessä Yhdysvaltain osavaltiossa. Daniel Friedkin on myös sen toimitusjohtaja.

Porvoolainen FC Futura on AS Roman vanha jäsenseura.