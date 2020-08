Valko-Venäjällä on viime päivinä osoitettu laajasti mieltä presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastaan, ja mielenilmaukset ovat laajentuneet jo maan rajojen ulkopuolelle.

Protestit alkoivat sen jälkeen, kun Lukašenkan kerrottiin saaneen presidentinvaaleissa peräti 80 prosentin kannatuksen. Tulosta on laajalti epäilty vilpilliseksi.

Kuudennelle kaudelle suuntaavalle Lukašenkalle on buuattu ja miehen eroa on vaadittu useissa tilaisuuksissa, jossa maata itsevaltaisesti jo 26 vuoden ajan johtanut mies on puhunut.

Mielenosoittajien joukkoon on liittynyt myös jalkapalloilija Ilja Škurin. Venäjän pääsarjassa TsSKA Moskovaa edustava hyökkääjä ilmoitti Instagramissa, ettei aio pelata maajoukkueessa vallitsevassa tilanteessa.

Hän julkaisi kuvan, jossa oli verhoutunut valkopunaiseen vanhaan Valko-Venäjän lippuun, joka on noussut Lukašenkan vastaisten mielenosoitusten symboliksi.

”Kieltäydyn pelaamasta maajoukkueessa niin kauan, kuin Lukašenkan hallinto on vallassa”, Škurin kirjoitti.

Škurin kertoi julkaisussaan tulleensa valituksi maajoukkueryhmään, jonka on määrä kohdata Albania ja Kazakstan Kansojen liigassa syyskuussa.

Ottelut olisivat Škurinille ensimmäiset maajoukkueessa. Hän on pelannut viisi ottelua alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa.

Jääkiekon MM-kisat on tarkoitus pelata ensi keväänä Valko-Venäjällä ja Latviassa. Latvian pääministeri Krisjanis Karins totesi viime viikolla latvialaisen tv-kanavan haastattelussa, että Latvian on mahdotonta järjestää yhteiset kisat Valko-Venäjän kanssa.

Kisojen siirtämistä Valko-Venäjältä on vaadittu monissa muissakin puheenvuoroissa, mutta Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF ei toistaiseksi ole ottanut asiaan kantaa.

Liiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoi aiemmin HS:lle ottaneensa Valko-Venäjän tilanteen esille IIHF:n viimeviikkoisessa kokouksessa.

IIHF:n puheenjohtajan Rene Fasélin mukaan Valko-Venäjän tilannetta pohditaan uudelleen parin viikon päästä IIHF:n kokouksessa.

Škurinin päätöksestä kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.