Arnold Origi on pelannut kaikki HIFK:n yhdeksän ottelua tällä kaudella.

Helsingin IFK:n ja Interin viime viikon perjantaina pelaaman miesten Veikkausliigan ottelun jälkipyykkiä pestään edelleen.

Inter voitti ottelun maalein 3–2, ja voittomaalin iski rangaistuspotkusta Connor Ruane 88. minuutilla. Ruane teki myös ottelun avausmaalin rangaistuspotkusta.

Viime hetken rangaistuspotkun yhteydessä HIFK:n maalivahti Arnold Origi sai poikkeuksellisesti kaksi varoitusta protestoinnista ja ajettiin kentältä.

Tapaus ei luonnollisesti jäänyt kotimaisen jalkapallon seuraajilta huomaamatta, ja Ilta-Sanomien toimittaja Pekka Holopainen kirjoitti Twitterissä: ”Oliko pelannut koko 8 000 euron kausiansiollaan nigerialaiselle saitille tulosta?”

Holopainen poisti myöhemmin twiitin ja kuvaili sitä ääliömäiseksi.

HIFK julkaisi tiistaina tiedotteen ottelua ja Holopaisen kommenttia koskien.

”Ottelumanipulaatio on vakavin syytös, jonka urheilijaan voi kohdistaa. Se asettaa kyseenalaiseksi urheilijan luonteen, integriteetin ja pelin hengen.”

”Urheilussa on kovat sanktiot ottelumanipulaatiosta sekä seuralle että urheilijalle. Siksi tällainen syytös ei ole leikin asia, eikä tyhmä päähänpisto, jonka myöhemmin voi poistaa – varsinkaan, kun se tulee palkitulta ja yleensä luotettavalta urheilutoimittajalta.”

HIFK:n mukaan Origi on järkyttynyt syytöksestä ja pohtii mahdollisia jatkotoimia, mukaan lukien rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta.

Seura arvioi, että twiitin voidaan tulkita sisältävän myös epämiellyttäviä viitteitä ulkomaalaisten pelaajien palkkatasosta ja rehellisyydestä.

”Arnold Origi on intohimoinen jalkapalloilija, joka on edustanut maataan korkeimmalla tasolla, ja voittanut muun muassa Norjan cupin. Tällaisen pelaajan palkkataso on ihan muuta kuin twiitissä väitetyn.”

Pekka Holopainen on saanut muun muassa Vuoden urheilujuttu -palkinnon vuonna 2007, Suomen urheilugaalan Journalismiteko 2009 -palkinnon. Hänet palkittiin Vuoden journalistille myönnettävällä Bonnierin journalistipalkinnolla vuonna 2012.