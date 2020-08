FC Haka–HJK 1–4 (0–0)

Valkeakoski

Pohjoismakedonialainen Ferhan Hasani nousi HJK:n sankariksi tiistai-illan liigakamppailussa.

Hasani teki hattutempun ja tahditti helsinkiläisvieraan tyrmäävään 4–1 (0–0) -voittoon sarjan häntäpäähän jämähtäneestä Hakasta.

”Kolmen maalin ilta ei ollut minulle ensimmäinen eikä toinen. Tein edellisen hattutempun pelatessani kotimaani seurassa Shkëndijassa”, Hasani muisteli.

Vaikka onnistumiset maistuivat makeilta, Hasani ei luokitellut hattutemppua uransa makeimmaksi.

”Kaksi osumaa tuli pilkulta. Ainakin kerran aiemmin tein kaikki maalit pelitilanteista.”

Hasani onnistui kaksi kertaa pilkulta ja kerran kaukovedolla.

Jälkimmäinen rankkari oli suurta taidetta. Hasani sijoitti pallon tyynesti maalin keskelle ”panenkamaisella” chipillä.

Vanhempi jalkapalloväki muistaa elävästi tshekkiläisen Antonin Panenkan legendaarisen rangaistuspotkun. Panenka ratkaisi vuoden 1976 EM-finaalin hiljaisella sijoituksella keskelle maalia.

”En muista nähneeni Panenkan suoritusta, mutta joillakin suurilla pelaajilla on ollut tapana tehdä näin. Ensimmäisenä tulee mieleen Roberto Baggio”, Hasani tuum.

Hienon ottelun pelannut David Browne hankki molemmat pilkut. Ensin hänet kaatoi Jami Kyöstilä ja myöhemmin Medo.

Browne onnistui kerran myös viimeistelyssä. Maali syntyi Haka-vahti Michael Hartmannin sylkemästä paluupallosta. Hartmann ei pystynyt siivoamaan Hasanin kaukovetoa päätyrajan yli.

Kun Klubi hankki Brownen, monet pyörittelivät silmiänsä kuultuaan vahvistuksen kotimaan, Papua-Uusi-Guinean.

Englannista kotiutunut maalivahti Hugo Keto debytoi Klubin liigajoukkueen tolppien välissä.

Ulottuvan tulokkaan ilta oli helppo. Ensimmäisellä jaksolla 22-vuotiaan ja 193-senttisen veskarin ei tarvinnut torjua kertaakaan. Tauon jälkeen tuli sentään hiukan painetta.

Ketoa ei voi syyttää Hakan ainoasta osumasta. Eero Markkasen veto kimposi sisään toppari Valtteri Morenin jalasta.

Keto lähti Klubista Arsenalin junioriakatemiaan 2014 ja vietti organisaatiossa pitkän pätkän, kunnes siirtyi 2018 Brightoniin. Väliin mahtui myös lainapesti irlantilaiseen Waterfordiin.

Haka panosti alkukierroksilla hyökkäysvoittoiseen peliin, mutta nyt kotijoukkue vetäytyi ensimmäisellä jaksolla poikkeuksellisen alas.

Tilanne muuttui totaalisesti toisen jakson alussa, kun toinen toppari Niklas Friberg joutui jättämään kentän takareittänsä pidellen. Sen jälkeen puolustus avautui kerta toisensa jälkeen.

”Meillä on enää käytettävissä yksi toppari, kun myös Ville-Valtteri Starck on sairaslistalla. Uutta miestä etsitään, mutta vahvistuksen varaan ei voi rakentaa liikaa. Meidän on saatava kurssi kääntymään myös näillä miehillä”, Hakan valmentaja Teemu Tainio painotti.

Toimitusjohtaja Olli Huttunen vakuutti edelliskierroksen KuPS-ryöpytyksen (2–4) jälkeen, ettei joukkue lähde Italiassa kehitetylle catenaccio-linjalle.

Ehkä tämänsuuntaista muutosta on pakko harkita lähiaikoina, mikäli takaiskujen määrä ei vähene.

Klubi löi Hakan jo kolmannen kerran lyhyen ajan sisään. Suomen cupin välierästä heltisi 3–2-voitto ja Helsingin liigakohtaaminen päättyi 3–1.

Klubin luotsi Toni Koskela pystyy kierrättämään pelaajiaan mukavasti suotuisan terveystilanteen takia. Valinnanvaraa löytyy, vaikka toppari Miro Tenholle tuli muutaman viikon tauko rasitusvamman takia.

Koskela teki nyt kokoonpanoon viisi muutosta lauantaiseen Honka-peliin verrattuna. Kedon ohella avaukseen nousivat Browne, Moren, Ivan Ostojic ja Lucas Lingman.