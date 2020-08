Suunnistus

Takavuosien maailmanmestari Jani Lakanen pitää Olli Ojanahoa jo maailmanluokan suunnistajana: ”En ole mitään vastaavaa nähnyt.”

Viime toukokuussa Kangasalan Ponsassa tapahtui mielenkiintoinen ja rutkasti lupauksia antanut yhden miehen harjoitus, jota suomalaisessa huippusuunnistuksessa tuskin olisi koskaan keksitty ilman koronavirusta.

Kun kilpailuja ei ollut, maajoukkuesuunnistaja Olli Ojanaho oli pyytänyt maajoukkueen taitovalmentajaa Antti Harjua ideoimaan kovan ja kilpailunomaisen noin puolitoista tuntia kestävän pitkän matkan harjoituksen.

Harjulla oli tarjolla jotain eksoottista. Ojanaho pääsi suunnistamaan tismalleen saman radan, jolla Jani Lakanen voitti vuonna 1997 vain 20-vuotiaana ensimmäisen kaikkiaan yhdeksästä pitkän matkan Suomen mestaruudestaan.

Tuo kisa muistetaan myös siitä, että sittemmin pitkällä matkalla MM- ja EM-kultaa saavuttanut Lakanen saapui maaliin käsillään kävellen.

Ojanaho oli tuolloin runsaan puolen vuoden ikäinen vauva, mutta 23 vuotta myöhemmin hän paineli saman radan lähes neljä minuuttia nopeammin kuin Lakanen aikoinaan.

Kesäkuun puolivälissä Ojanaho näytti vauhtiaan toisessa korona-ajan suunnistusinnovaatiossa, vuoden 1995 Sipoon Jukolan uudelleen juoksussa.

Helsingin Suunnistajat kakkoseksi vienyt Ojanaho oli mukana olleista ankkureista aivan ylivoimainen, ja hänen osuusaikansa oli lähes kolme minuuttia parempi kuin vuoden 1995 Jukolan nopeimmalla ankkurilla Timo Karppisella ja runsaat kolme minuuttia parempi kuin toiseksi nopeimmalla ankkurilla Janne Salmella.

Karppinen ja Salmi lukeutuivat vuonna 1995 maailman parhaisiin suunnistajiin. Salmi saavutti saman vuoden MM-kisoissa Saksassa pitkän matkan hopeaa ja Karppinen oli neljäs.

Sekä Kangasalan että Sipoon juoksujen ajat eivät ole toki täysin vertailukelpoisia alkuperäisiin, koska maastossa on tapahtunut muutoksia.

Pitää myös huomioida, että yli 20 vuodessa maailman parhaiden miessuunnistajien juoksuvauhti on kasvanut.

Mutta silti: nuo juoksut ja muutamat kotimaiset kilpailut viittaavat siihen, että suurena tulevaisuuden lupauksena pidetty Ojanaho on noussut uudelle tasolle, joka saattaa jo olla hyvin lähellä maailman kärkeä.

”Aika vaikea on tehdä vertailuja muiden maiden suunnistajiin, koska ei ole pitkään aikaan ollut yhteisiä kisoja. On kuitenkin sellainen fiilis, että sekä fyysisesti että taitopuolella olen saanut napsun lisää. Yritän jatkaa samaa rataa ja luottaa siihen, että se tuottaa tulosta sitten, kun on taas jotain kisoja”, sanoo Ojanaho.

Elokuun alussa hän voitti Lapin suunnistusviikolla kaikki kolme starttiaan, kun yksi vastustajista oli viime vuoden MM-viestin hopeamitalijoukkueen ankkuri Miika Kirmula.

Lakanen on päässyt ajoittain seuraamaan läheltä Ojanahon harjoittelua kuuluessaan Helsingin Suunnistajien huippuryhmän valmentajiin. Hän laukoo näkemyksensä suoraan.

”Olen aika varma, että Olli on valmis astumaan korkeimmalle korokkeelle”

Olli Ojanaho osallistui Raaseporissa SM-suunnistukseen 2015.

Lakasen mielestä Ojanaho on viimeistään nyt noussut Suomen parhaaksi miessuunnistajaksi.

”Olli on tehnyt omaa kasvutyötään parina menneenä vuotena ja saanut rauhaa rakentaa paineensietokykyään. Hänelle on kuitenkin asetettu aika paljon odotuksia nuorten sarjan kovan menestyksen [kuusi alle 20-vuotiaiden MM-kultaa] seurauksena. Kaikki odottavat, että hän räjäyttää Suomen miessuunnistuksen sinne henkilökohtaiseen MM-kärkeen”, sanoo Lakanen, joka tunnettiin siitä, että hän onnistui yleensä saamaan tärkeimmissä kilpailuissa itsestään kaiken irti.

Lakanen uskoo, että korona-aika on antanut Ojanaholle rauhaa kehittyä ilman paineita.

”Kun ensi vuonna on toivottavasti taas MM-kisat, olen aika varma, että Olli on valmis astumaan korkeimmalle korokkeelle. Hänellä on valtava potentiaali, ja hän pystyy maksimivauhdissa tekemään raskaassa maastossa rytminvaihdoksia, joihin kukaan ei pysty vastaamaan. En ole mitään vastaavaa nähnyt”, Lakanen sanoo.

Koronapandemia pyyhkäisi myös suunnistuksen arvokisat kalenterista. Ojanaho tähtäsi tänä vuonna vain Viron EM-kisoihin ja maailmancupiin. Sprinttimatkojen MM-kisat Tanskassa eivät houkutelleet.

”Uskon, että onnistuneella viimeistelyllä ja hyvällä suorituksella olisin voinut olla mukana EM-mitalikamppailussa. Vaikea toki sanoa, kun ei ole ollut kansainvälisiä kisoja, mutta olen sen verran optimistinen”, Ojanaho hymähtää.

Ojanaho yrittää olla miettimättä häneen suunnistuspiireissä kohdistuvia odotuksia.

”Toisaalta on hienoakin, että uskotaan ja luotetaan, vaikka minulla on ollut pari vaikeampaa kautta. En koe omalla kohdalla mitään painetta, koska meillä on muitakin nuoria miehiä, jotka voivat nousta taistelemaan mitaleista.”

Ojanahoa on kolmisen vuotta valmentanut entinen päävalmentaja Torsten Smedslund, jonka johdolla Suomen maajoukkue saavutti kaikkiaan 35 MM-mitalia vuosina 1993–2005.

Ojanajo sanoo, että taustalla auttaa valmennusasioissa myös hänen isänsä Mikko Ojanaho.

Smedslund kuvaa rooliaan enemmän mentoriksi ja neuvonantajaksi. Hän ei tee päivittäistä harjoitusohjelmaa, vaan kaksikko keskustelee kokonaisuudesta, ja Ojanaho ottaa itse paljon vastuuta harjoittelustaan.

”Itse päätän tarkemman viikko-ohjelman”, Ojanaho täsmentää.

”Hän on myös kielilahjakkuus”

Kaikki kaksikon keskustelut käydään ruotsiksi. Smedslundiin teki vaikutuksen se, että täysin suomenkielisestä ympäristöstä Rovaniemeltä kotoisin oleva Ojanaho puhui hänelle ruotsia jo ottaessaan ensi kertaa veteraanivalmentajaan yhteyttä.

”Se oli minulle yllätys. Hän on myös kielilahjakkuus ja puhuu ruotsia hyvin sujuvasti”, Smedslund sanoo suojatistaan, joka opiskelee Helsingissä ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa Hankenissa.

”Kun ruotsi on Totelle äidinkieli, niin ajattelin, että on kohteliaampaa ottaa yhteyttä ruotsiksi”, Ojanaho sanoo.

Ojanaholla on pidemmän aikavälin tavoitteena kehittyä käytännössä kaksikieliseksi.

”Se oli yksi syy, miksi hain Hankeniin, että siellä pakottaa itseään kehittämään kielitaitoaan sellaiselle tasolle, että pystyy kommunikoimaan vähän vaikeammistakin aiheista”, sanoo Ojanaho, jonka kahden ensimmäisen vuoden opinnot ovat edenneet lähes normaalitahdissa.

Tämän jälkeen hän aikoo vähän keventää tahtia, ja vuonna 2022 on vuorossa myös pakollinen vaihto-opiskelu ulkomailla.

Tällä hetkellä Ojanahon toivekohteet olisivat Sveitsissä tai Espanjassa, joissa voisi harjoitella hyvissä oloissa talvella.

Sveitsissä houkuttavat paitsi mäkiset maastot myös valmistautuminen siellä pidettäviin vuoden 2023 MM-kisoihin.

Sveitsissä odottaakin lajin mittapuulla poikkeuksellinen kestävyyshaaste, sillä Ojanahon tietojen mukaan pitkän matkan kilpailu suunnistetaan peräti 2 000 metrin korkeudella vuoristossa.

Taitoaharjoittelussa pitkiä taukoja

Olli Ojanaholle tason nostamisen on mahdollistanut se, että hänellä on takana kymmenen kuukautta hyvää harjoittelua ilman fyysisiä ongelmia.

Viime vuoden kilpailukausi meni mönkään keväällä tapahtuneen nilkan nyrjähdyksen takia. Se tokeni vasta kortisonipiikin ja 5–6 viikon maastoharjoittelun välttämisen jälkeen.

Ensi viikonloppuna Olli Ojanaho aikoo testata juoksuvoimaansa Jämsän Himos Trail -polkujuoksutapahtumassa 26 kilometrin kisassa, jossa mukana on myös Suomen parhaita polkujuoksijoita.

Kasvukipuja miesten sarjaan ilmeni jo vuonna 2018, kun suunnistus alkoi tökkiä. Ojanaho teki rohkean ja monilta tahoilta kiitosta saaneen ratkaisun ja kieltäytyi MM-kisoista, vaikka oli valittu joukkueeseen.

Ojanahon valmentajana toiminut isä Mikko Ojanaho puhui eräänlaisesta suunnistusähkystä, ja urheilija itse totesi, että ”pää ei tunnu kestävän kovin suurta määrää suunnistusharjoittelua.”

Tuolloin Olli Ojanaho linjasi, että vastedes hän aikoo harjoitella kartan kanssa vähemmän ja tarkemmalla rytmityksellä.

”Pieni epävarmuus tuo vain sopivan skarppauslisän”

Näin on myös tapahtunut. Esimerkiksi keskikesällä Ojanaho piti 4–5 viiden viikon tauon suunnistuksen taitoharjoittelusta ja keskittyi vain fyysiseen puoleen.

”Olen keskittynyt taitoharjoittelussa vielä enemmän laatuun kuin määrään. Siinä ei kannata matkia ketään muuta vaan miettiä, mikä toimii itselle parhaiten. Tauon jälkeen riittää paremmin keskittymistä ja nälkää. Minulla kilpailusuoritus sujuu hyvin pidemmänkin tauon jälkeen.”

Ojanahon mielestä hänellä kyse on siitä, että suunnistusajattelu saa tavallaan hautua.

”Pieni epävarmuus ennen suoritusta tuo vain sellaisen sopivan skarppauslisän. Jos olen suunnistanut paljon ja treenit ovat menneet hyvin, minulla on taipumus olla liian itsevarma ja menen liian rohkeasti.”