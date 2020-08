Jalkapallon Kansallisen liigan paikallisottelu Pallokerho-35:n ja Helsingin Jalkapalloklubin välillä kiinnostaa keskiviikkona huomattavasti keskimääräistä naisten pääsarjaottelua enemmän.

PK-35 ja HJK pelaavat uudistetun Olympiastadionin ensimmäisen ottelun. Koronavirusrajoitusten vuoksi katsomoon otetaan vain 1 400 ihmistä, ja ottelu onkin loppuunmyyty.

HJK:n kapteeni Linda Ruutu arvelee, ettei suurin osa HJK:n joukkueesta ole koskaan pelannut ikonisessa urheilupyhätössä

HJK:n kapteeni Linda Ruutu pitää stadionin avausottelun pelaamista ”tosi mageana juttuna”. Hän arvelee, ettei suurin osa HJK:n joukkueesta ole koskaan pelannut ikonisessa urheilupyhätössä tai kokemuksia on korkeintaan junioripeleistä.

”Se on sellainen stadion Suomessa, millä varmasti kaikki haluavat pelata. Remontin jälkeen on odotettu pitkään, että stadionille päästään uudestaan, ja kun me pääsemme ensin, niin onhan se tosi siistiä”, Ruutu kertoo.

Olympiastadionin avaaminen juuri naisten ottelulla viestii HJK:n päävalmentajan Jonne Kunnaksen mukaan siitä työstä, mitä Suomessa on tehty naisurheilun saralla.

”Naiset korkkaavat stadionin derbyottelussa, ja lippukiintiökin meni hyvissä ajoin loppuun. Se kertoo toivottavasti hyvästä tai kasvavasta muutoksesta, mitä on isossa kuvassa tapahtumassa urheilun ympärillä”, hän sanoo.

”Puitteet ovat erittäin hienot. Siitä tulee erityislaatuinen peli, joka tuo näihin arkipeleihin oman lisämausteensa.”

Hallitseva mestari HJK lähtee keskiviikkoon Kansallisen liigan neljänneltä sijalta, sarjanousija PK-35 on pykälää korkeammalla. Se on kerännyt yhdeksästä ottelustaan 18 pistettä ja HJK 15.

Joukkueet kohtasivat viimeksi kauden avauspelissä kesäkuun puolivälissä. Tuolloin tuloksena oli 1–1-tasapeli. HJK-kippari Ruutu uskoo molempien olevan nyt parempia kuin silloin.

”Ylipäänsä voi sanoa, että PK on pelannut tosi hyvin – varsinkin kun huomioi, että se on nousijajoukkue. Jos sitä ei tietäisi, heidän pelistään ei huomaisi, että he pelasivat vielä viime kaudella Ykköstä”, hän kehuu.

Klubi-luotsi Kunnas pitää PK-35:a laadukkaana vastustajana, jonka pelitapa on selkeä, tuottava ja vaikeasti voitettava. Rami Rantasen suojatit puolustavat kurinalaisesti ja organisoidusti, ja heidän hyökkäyspelissään on selkeä rakenne.

”Meillä on näytön paikka siinä, että pystymme pelaamaan kauden parasta peliä ison yleisön edessä. Meille on tärkeää lyödä parasta peliin myös tästä näkökulmasta”, Kunnas lisää.

Jalkapallokenttä mahtuu vain vaivoin stadionin nurmelle, ja juoksuradan Mondo-päällyste on lähes kiinni kentän kulmalipussa. PK-35:n kapteeni Amanda Rantanen tutustui stadioniin maanantaina.

”Stadion oli tosi hieno. Kaikki puitteet, kenttä, katsomo ja sisätilat olivat kyllä ihan viimeisen päälle”, hän kertoo.

Myös Rantanen iloitsee naisfutiksen eteenpäinmenosta ja siitä, että juuri Kansallinen liiga pääsee ensimmäisenä stadionille.

”Tulee varmasti ihan mieletön ilta. Olemme [tällä kaudella] yllättäneet muiden odotukset ja muutenkin kuulleet, ettemme ole ehkä semmoinen perusnousija vaan oikeasti pystymme haastamaan kaikki jengit.”

Nousijan päävalmentaja Rami Rantanen kertoo joukkueen halunneen olla alusta saakka rohkea ja ennakkoluuloton. Siinä PK-35 on onnistunut, ja kerätty pistesaalis lämmittää.

Keskiviikon derbyn asetelmat PK-luotsi näkee avauspelin kaltaisena.

”Meillä on vastassa hallitseva Suomen-mestari, joka haluaa voittaa mestaruuden myös tänä vuonna. Huipputaitava, täynnä hyviä pelaajia, hyvin valmennettu”, hän luettelee.

Uudistetun stadionin avausotteluun osallistuminen on Rantasen mukaan hieno kunnia Pihlajamäestä tulevalle joukkueelle, joka on kulkenut pienestä saakka pitkän matkan yhdessä.

Rantasella on stadionilta paljon muistoja pelaajana.

”Varmasti paras niistä on Suomi–Saksa täpötäydellä Olympiastadikalla 2001. Peli päättyi 2–2 ja olimme lähellä siirtyä 3–0-johtoon. Sen fiiliksen muistaa: silloin tuntui, että ollaan oikeasti kotikentällä. Oli tosi makea meininki.”

PK-35–HJK Olympiastadionilla keskiviikkona 19.8. kello 18.30. Loppuunmyyty ottelu on vapaasti katsottavissa Ruutu-palvelussa.