Bayern München oli itselleen epätavallisessa tilanteessa 2. marraskuuta 2019. Kymmenen Bundesliiga-kierroksen jälkeen suurseura oli neljäntenä ja hävinnyt sinä päivänä 1–5 Frankfurtille. Niinpä seuraavana päivänä seurajohto erotti päävalmentaja Niko Kovacin.

Silloin alkoi Hansi Flickin aika. Monelle tuntematon valmentaja on noussut vajaassa vuodessa eurofutiksen yhdeksi kovimmaksi tuloksentekijäksi.

Flick käänsi Bayernin pelin ja tulostason täysin ympäri: joukkue voitti lopulta Bundesliigan 13 pisteen erolla Borussia Dortmundiin, voitti Saksan cupin ja pelaa Mestarien liigan välierissä ranskalaista Lyonia vastaan.

Flick on ollut saksalaisen jalkapalloilun huipulla jo pitkään, vaikka suurelle yleisölle nimi on tullut esiin vasta Bayernin vastuupestissä.

Hän toimi Saksan maajoukkueessa menestysluotsi Joachim Löwin apuvalmentajana vuodet 2006–2014. Sinä aikana Saksa voitti maailmanmestaruuden. Sen jälkeen hän toimi kolme vuotta Saksan jalkapalloliiton urheilujohtajan roolissa.

Vuonna 2019 Flick palasi nurmen tasolle ja Bayernin apuvalmentajaksi. Hetken kuluttua hän olikin päävastuussa.

Mutta kuitenkin vain väliaikaisena, hänet nähtiin juuri sopivan kokeneena hätäratkaisuna heikkoon alkukauteen.

Bayernin tahti muuttui, tulokset paranivat. 22. joulukuuta Flick sai loppukauden sopimuksen. Ensimmäisestä 15 ottelustaan Bundesliigassa hän keräsi historiassa toiseksi eniten sarjapisteitä. Edellään muuan Pep Guardiola, joka valmensi Bayernia kaudet 2013–2016.

3. huhtikuuta Bayern-johto oli nähnyt tarpeeksi. Flickille sorvattiin jatkosopimus vuoteen 2023 asti.

Tulokset ovat olleet vakuuttavia. Alkukaudesta Bayern oli voittanut viisi kymmenestä pelistään. Flickin aikana liigassa tuli 21 voittoa, tasapeli ja kaksi häviötä.

Kun Bundesliiga palasi korontauolta, saldo oli täydellinen yhdeksän voittoa.

Kuinka Flick sai muutettua kurssin niin totaalisesti väliaikaisvalmentajan mandaatilla? Syitä on varmasti useita, yksi on taktinen muutos joukkueen peliin.

Hansi Flick keskusteli joukkueen konkarihyökkääjän Robert Lewandowskin kanssa harjoituksissa.

Bayern alkoi prässätä kovempaa ja korkeammalta, ja samalla puolustaa ylempää. Flick kuvaili jalkapalloaan näin bundesliga.comille:

”Minulle on tärkeää, että joukkue on proaktiivinen. Meidän täytyy puolustaa edestä ja yrittää voittaa pallo takaisin niin nopeasti kuin mahdollista.”

Alku päävalmentajana ei olisi voinut olla parempi: 2–0-voitto Olympiakosista Mestarien liigassa ja klassikkopelissä 4–0-voitto Borussia Dortmundista.

Legendan asemaan noussut 75-vuotias entinen Bayern-luotsi Jupp Heynckes kirjoitti Flickin tuomasta muutoksesta Kickerissä.

”Lyhyessä ajassa hän sai joukkueen näyttämään täysin erilaiselta, pelaamaan viihdyttävää joukkuepeliä. Hän saa kaikki pelaajansa tuntemaan itsensä tärkeiksi, jopa supertähdet tarvitsevat hieman rakkautta”, Heynckes kehui.

Myös Bayernin johto on yhtynyt ylistykseen.

”Kentällä tapahtunut kehitys on ollut uskomatonta, sekä pelimme tasossa että tuloksissa”, Bayernin toimitusjohtaja Karl-Heinz Rummenigge totesi kesäkuussa.

Flickin Bayernin upein näytös nähtiin Mestarien liigan puolivälierässä. Toinen jättiläinen Barcelona talloutui täysin maanrakoon sensaatiomaisella 8–2-voitolla. Flickin kommentti ottelusta kuvastaa hänen joukkueensa pelityyliä.

”Tapa, jolla pelaajamme pitivät intensiteetin koko 90 minuuttia, oli loistavaa. Se on meidän mentaliteettimme, johon perustamme. Tiesimme, että jos laitamme heidät kovan paineen alle, he voivat tehdä virheitä.”

Taktisten muutosten lisäksi Flick on saanut pelaajistostaan irti Kovacia enemmän. Osuvia esimerkkejä ovat 19-vuotias laitapuolustaja Alphonso Davies ja konkaripelaaja Thomas Müller.

Kanadalainen Davies on lyönyt kaikki tällä kaudella ällikällä: Hän on ottanut avauskokoonpanon paikan puolustuslinjan vasemmalta laidalta. Häntä pidetään jo nyt yhtenä maailman parhaista pelipaikallaan.

Se on tarkoittanut, että myös maailmanluokkaa oleva itävaltalainen David Alaba on pelannut keskuspuolustajana laitapuolustajan sijaan. Myös sillä paikalla Alaba on osoittanut korkean tasonsa.

Nuori kanadalainen Alphonso Davies on esittänyt Hansi Flickin joukkueessa erinomaisia otteita.

Kovacin aikana hyökkäävä keskikenttä Müller oli enemmän vaihdossa ja lainapelaaja Philippe Coutinhon vastuu oli suurempaa.

Flickin aikana Müller nousi taas avainrooliin. Vuoden 2014 maailmanmestari pelaakin tehokkainta kauttaan Bundesliigassa sitten 2015–16 ja hän teki uuden liigan maalisyöttöennätyksen.

Müllerin tarjoiluista on päässyt nauttimaan puolalainen tehokärki Robert Lewandowski, joka voitti Saksan liigan maalipörssin ylivoimaisesti 34 maalillaan.

Etenkin Daviesin nousu tähtikaartiin on ollut nopea ja erilainen tarina. Hän syntyi pakolaisleirillä Ghanassa, jonne hänen vanhempansa olivat paenneet sisällissotaa Liberiasta. Kun Davies oli viiden vanha, perhe pääsi Kanadaan, nyt hän pelaa toista kauttaan Bayernissa.

Bayernin paluu konkretisoituu myös kokeneisiin entisiin maajoukkueratsuihin Mülleriin ja toppari Jerome Boatengiin. He olivat 2018 MM-kisoissa pudottamassa maailmanmestari Saksaa jo alkulohkoissa.

Silloin arveltiin konkareiden uran huipulle olevan jo hiljalleen ohi –mutta mitä vielä. Nyt he ovat taas huipulla.

Myös Jerome Boatengin peli kulkee taas.

Flick puuttui menestysvuosien jälkeen maajoukkueesta 2018, mutta on johtamassa Bayernia huippumenestykseen ja työskentelee taas Müllerin ja Boatengin kanssa.

Yhteneväisyyttä löytyy myös murskavoitoista: kolmikko voitti Brasilian MM-kisoissa 2014 peräti 7–1 ja nyt Barcelonan.

Flickin avauskausi on mennyt tähän asti kuin kauniissa sadussa. Saksan liigan ja cupin lisäksi peli on kulkenut Mestarien liigassa. Chelsea kaatui puolivälierissä kahdesti.

Koronatauon jälkeen Mestarien liigaa siirryttiin pelaamaan Portugalin Lissaboniin ja puolivälieristä lähtien homma on ollut kerrasta poikki. Barcelona kaatui näytöstyyliin ja välierissä vastassa on ranskalainen yllättäjä Lyon.

Lyon on tekemässä paluutaan suuruutensa päiville, mutta välieräpaikkaa ja Manchester Cityn kaatoa puolivälierässä voi pitää jymypaukkuna. Ranskalaisseura hallitsi reilu kymmenen vuotta sitten kotimaassaan, kun se voitti seitsemän mestaruutta putkeen. Edellinen on jo tosin vuodelta 2008.

Lyon on tuottanut tasaisella tahdilla tähtipelaajia Euroopan huippuseuroihin, mutta oma menestys on ollut ohuempaa viime vuosina.

Nyt se pääsee nauttimaan tähtistatukseen nousseiden pelaajien, kuten Houssem Aouarin, Memphis Depayn, Bruno Guimaraesin ja Moussa Dembelen palveluksista menestyksen muodossa, ennen kuin mahdollisesti isommat seurat vievät heidät.

Jos Flick ja Bayern etenevät aina Mestarien liigan voittoon asti, tarkoittaa se avauskaudella triplamestaruutta. Siihen edes Guardiola ei pystynyt Bayernissa.

Lähteet: fcbayern.com, bundesliga.com, 90min.com, bbc.com Mestarien liigan toinen välierä keskiviikkona Lyon–Bayern München kello 22.