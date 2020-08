Los Angeles Lakers aloitti koripallon NBA-sarjan pudotuspelit 93–102-yllätystappiolla Portland Trail Blazersia vastaan. Tappion lisäksi ottelun jälkeen puhuttivat punaiset lippalakit, jotka Lakers-pelaajat olivat suurimman tähtensä LeBron Jamesin johdolla panneet päähänsä.

Lakit muistuttivat presidentti Donald Trumpin edellisen vaalikampanjan aikana lanseeraamia. Silloinen tunnuslause ”Make America Great Again”, oli kuitenkin nyt muokattu käyttäjiensä ajatuksiin paremmin sopiviksi.

Great Again oli yliviivattu ja sen alle oli kirjoitettu: ”Arrest The Cops Who Killed Breonna Taylor”, eli suomennettuna ”Pankaa Yhdysvallat pidättämään poliisit, jotka tappoivat Breonna Taylorin”.

26-vuotias Taylor kuoli poliisin ampumana kotietsinnän yhteydessä Louisvillessa maaliskuussa. Ketään poliiseista ei ole syytetty rikoksesta.

”Viaton nainen tapettiin. Breonna Taylorilla oli valoisa tulevaisuus edessään, ja hänen henkensä vietiin. Ketään ei ole pidätetty. Kukaan ei ole saanut oikeutta, ei hän tai hänen perheensä. Haluamme kiinnittää huomiota epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen”, James totesi lehdistötilaisuudessa ottelun jälkeen.

Läntisen konferenssin voittaneen Lakersin lisäksi avausottelussaan tappion kärsi myös idän ykkönen Milwaukee Bucks. Se hävisi Orlado Magicille lukemin 110–122.

James sen sijaan pelasi vahvan ottelun ja teki tripla-tuplan. Hän heitti 23 pistettä, otti 17 levypalloa ja antoi 16 koriin johtanutta syöttöä.

Edellisen kerran molemmat ykkössijoitetut joukkueet ovat kompastuneet samanaikaisesti pudotuspeliavauksissaan vuonna 2003.