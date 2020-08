Jääkiekon viisinkertainen Stanley Cup -voittaja Esa Tikkanen on pahoitellut tietämättömyyttään Valko-Venäjän tilanteesta ja antamiaan kommentteja.

Tikkanen sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että ensi kevään MM-kisat pitäisi järjestää suunnitellusti Valko-Venäjällä, vaikka maassa kuohuu tällä hetkellä itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan vuoksi.

Lukašenkan ilmoitettiin saaneen vaaleissa peräti 80 prosentin kannatuksen, minkä moni epäilee tulleen vilpillisin keinoin. Presidenttiä vastaan on osoitettu laajasti mieltä eri puolilla maata ja hänen eroaan on vaadittu. Mielenosoittajia on yritetty hillitä väkivalloin.

Tikkanen totesi tästä huolimatta, että tilanteen ei pitäisi vaikuttaa MM-kisoihin.

”Kisat on annettu Minskille, eikä politiikan pitäisi vaikuttaa mitenkään urheiluun”, hän totesi.

”Lukashenko on jääkiekkohullu, kuten Putin tai Niinistökin. En sen enempää osaa sanoa. Hän pitää huolta maastaan, vaikka onkin niin sanottu diktaattori.”

Tikkanen sai kommenteistaan paljon negatiivista palautetta sosiaalisessa mediassa, ja keskiviikkona hän pahoitteli sanomisiaan Twitterissä.

”Myönnän että en ollut kunnolla perillä Valko-Venäjän tilanteesta kun toimittaja siitä kysyi. Tarkoitus oli puhua jääkiekosta ei politiikkaa. Oon edelleen sitä mieltä että urheilua ja politiikkaa ei pitäisi sekoittaa”, Tikkanen kirjoittaa.

”Nyt tiedän paremmin tilanteen vakavuuden ja totta kai kansaa pitää kuunnella! Jääkiekko tosi iso ja yhdistävä asia Valko-Venäjällä joten toivon että asiat saadaan siellä kuntoon ja MM kisat pelattua.”

Kisat on tarkoitus järjestää Valko-Venäjän lisäksi Latviassa, mutta Latvian pääministeri Krisjanis Karins ilmoitti viime viikolla, ettei maa halua järjestää kisoja Valko-Venäjän kanssa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja René Fasel ei ole halunnut ottaa kantaa kisaisännyyteen, vaan asiaa on tarkoitus käsitellä IIHF:n kokouksessa parin viikon sisällä.