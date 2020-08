Keskiviikkona tuli surkea ja ehkäpä odotettu uutinen Suomen miesten A-maajoukkueelle. Euroopan jalkapalloliiton Uefan esityksestä syyskuun Kansojen liigan ottelut pelataan suljetuin ovin eli ilman yleisöä. Suomen olisi määrä pelata 3. syyskuuta kotona Walesia vastaan ja Irlantia vastaan 6. syyskuuta.

Wales-ottelun pelaamista Helsingissä ei ole vielä vahvistettu Palloliiton mukaan. Mikäli Wales ei pääse pelaamaan Suomeen ilman karanteenia, joutuu Palloliitto hakemaan ottelulle pelipaikan neutraalista maasta, jossa kummankin maan joukkueet voisivat pelata ilman karanteenirajoituksia.

Palloliitto tekee kuitenkin parhaillaan viranomaisten kanssa yhteistyötä, jotta Uefan sääntöjen mukaisesti järjestettyihin otteluihin saataisiin vastustajan joukkueelle poikkeuslupa sekä maahantulon että karanteenin osalta.

Palloliiton pääsihteerin Marco Casagranden mukaan Palloliitto on neuvotellut viranomaisten kanssa, että Wales voisi saapua ja olla Suomessa ikään kuin ”kuplassa” ja eristyksissä saapuessaan Suomeen.

”Sitä vuoropuhelua on käyty pari viikkoa ministeriön kanssa ja viestiä on mennyt valtioneuvostoon saakka. Olemme virallisesti pyytäneet poikkeusta. Terveys edellä mennään. Uefan protokollaan kuuluu erittäin mittava testausohjelma, ja sitten siellä on ohjeet siitä, että joukkueet elävät täysin kuplassa. Tartuntamahdollisuus on rajoitettu minimiin”, Casagrande sanoi Helsingin Sanomille keskiviikkona.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa vaati Suomen Palloliitolta koeotteluita uudistetulla Olympiastadionilla ennen kuin sillä edes voitaisiin pelata Uefan Kansojen liigan ottelu Suomi-Wales syyskuussa. Keskiviikon Kansallisen liigan ottelu PK-35–HJK ja ensi tiistaina pelattava Kakkosen ottelu Kiffen–Viikingit saivat kunnian toimia testiotteluina stadionilla.

”Olimme välittämässä näitä otteluita sinne. Näimme, että olisi kiva, että siellä olisi otteluita, jotka eivät muuten välttämättä sinne pääsisi. Oletan, että testiotteluista ei makseta vuokraa”, Casagrande sanoi.

Uefa ei ole paikalla testiotteluissa, mutta Palloliitto raportoi otteluista Uefalle. Testiottelut ovat seurojen järjestämiä, ja Palloliitto on tarkkailijana paikalla. Testiottelut eivät Casagranden mukaan ole sinänsä kovin kriittisiä Palloliiton tulevien otteluiden kannalta.

”En halua kuulostaa ylimieliseltä, mutta tapahtumajärjestäjänä meidän väki osaa järjestää tapahtuman. Ottelutapahtumassa päästään tietenkin testaamaan, miten jokin asia toimii. On näillä otteluilla oma hyötynsä.”

Suomen Palloliiton lähtökohtana on se, että Olympiastadion on kotikenttä miesten A-maajoukkueelle suurimmassa osassa otteluita.

”Siihen stadion soveltuu erittäin hyvin.”

Ensimmäisen kerran miesten A-maajoukkue pelasi Olympiastadionilla heinäkuussa 1937, kun Suomi hävisi PM-turnauksen ottelussa Ruotsille maalein 2–4. Sen jälkeen A-maajoukkue on pelannut siellä hieman yli 200 kertaa.

Casagranden mukaan Palloliitossa on keskusteltu myös siitä, mitkä muut kuin A-maajoukkueen ottelut soveltuisivat uudistetulle stadionille ja miten kustannusten osalta pystyttäisiin löytämään järkeviä ratkaisuja niin, että Palloliitto voisi käyttää stadionia enemmän kuin aiemmin.

”Siihen pyritään löytämään ratkaisuja. Sellainen positiivinen lähtökohta on ollut puolin ja toisin, että siellä pystyttäisiin pelaamaan muun muassa naisten maaotteluita ja ehkä nuorten maaotteluita”, Casagrande sanoo.

Niissä suunnitelmissa Palloliitto on ymmärrettävästi korona-ajan takia vasta alkuvaiheessa. Stadionin käyttöä laajemmin rajoittaa tietenkin hinta. Casagranden mukaan uuden stadionin vuokrassa ei ole merkittävää muutosta entiseen.

”Kallishan se on joka tapauksessa, se on selvää. Hinta elää sen mukaan, mikä määrä ihmisiä on tulossa paikalle. Siihen on sellaista elementtiä rakennettu.”

Vielä vuonna 2014 Palloliiton edesmennyt, edellinen puheenjohtaja Pertti Alaja puhui suuresta suunnitelmastaan, kansallisstadionista, jossa jalkapallo olisi päälaji. Siitä visiosta Palloliitossa on selvitystyön jälkeen siirrytty ajatukseen verkostosta erikokoisia ja erilaisia stadioneita.

”Pääsääntöisesti pelaamme Olympiastadionilla, mutta se verkosto pitää olla, koska pelaamme kansainvälisiä otteluita joka puolella Suomea. Pyrimme kehittämään kokonaista olosuhdeverkostoa.”

Casagranden mukaan suunnitelmissa on myös stadion, jossa katon alle sisätiloihin voisi ottaa suuren yleisön.

”Se on edelleen tavoitteena, että jossain kohtaa sellainen tulee. Konkreettisempia suunnitelmia ei tällä hetkellä ole olemassa.”

Palloliiton selvityksessä yhtenä ajatuksena oli Töölön jalkapallostadionin kapasiteetin kasvattaminen yhteistyössä nykyisten toimijoiden kanssa eli stadionin omistajan ja stadionia hallinnoivan HJK:n kanssa. Nekin suunnitelmat voivat joskus tulevaisuudessa toteutua.