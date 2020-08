PK-35–HJK 0–2 (0–1)

Jalkapallo palasi viimeinkin suomalaiseen pyhättöönsä, Olympiastadionille, lähes viiden vuoden tauon jälkeen. Edellinen stadionilla pelattu ottelu oli miesten A-maajoukkueen EM-karsintaottelu Pohjois-Irlantia vastaan lokakuussa 2015.

Uudistetulla Olympiastadionilla pelattiin keskiviikkona ensimmäinen testiottelu ennen syksyn mahdollisia kansainvälisiä otteluita, kun Kansallisen liigan paikallisottelu PK-35-HJK sai kunnian olla avausottelu.

Keskiviikon ottelu oli jollain tapaa symbolinen ajan hengelle, suomalaiselle jalkapalloilulle ja myös yksilötasolla joillekin pelaajille. Neljätoista vuotta sitten Suomi sai järjestettäväkseen ensimmäisen aikuisten arvoturnauksen 57 vuoden tauon jälkeen, kun Euroopan jalkapalloliitto Uefa myönsi vuoden 2009 EM-kisat Suomeen.

HJK:n keskikenttäpelaaja Essi Sainio, 33, muistaa lukeneensa 19-vuotiaana Helsingin Sanomista marraskuussa 2005, että Palloliitto hakee EM-kisoja Suomeen.

”Sanoin vielä varmaan ääneen, että noissa kisoissa minä olen mukana”, Sainio kertoi.

Kolme ja puoli vuotta myöhemmin hän pelasi kisojen avausottelussa Tanskaa vastaan. Uefa myönsi lopulta kisat suurten jalkapallomaiden ulkopuolelle. EM-kisojen myöntäminen Suomeen oli tunnustus myös Suomen nais- ja tyttöjoukkueiden hyvästä menestyksestä 2000-luvulla.

Sainio muistelee lämmöllä, miten hieno joukkue Suomella oli EM-kotikisoissa. Joukkueessa pelasivat Anne Mäkinen, Sanna Valkonen ja Maija Saari. Silloisesta EM-kisajoukkueesta pelaavat maajoukkueessa vielä Anna Westerlund ja Tuija Hyyrynen.

”Se oli kova jengi.”

Siinä avausottelussa Sainio pelasi laitapelaajana. Yksi elävä muistikuva hänellä on siitä, miten hän katkoi Tanskan matalan kulmapotkun ja käynnisti sen jälkeen vastahyökkäyksen.

”Viimeinen syöttö sitten ontui, niin en saanut syötettyä Lakua [Laura Kalmari] läpi. Sain sairaan hyvän katkon, ja sen jälkeen tiesin, että pelistä tulee hyvä.”

Kansallisen liigan paikallisottelun nostaminen uudistetun Olympiastadionin avausotteluksi oli puolestaan tunnustus naisten jalkapallon arvostukselle Suomessa. Sainion mukaan se kertoo siitä, että naisten jalkapallossa ja jalkapallossa yleensäkin ollaan menossa oikeaan suuntaan.

”Niin tasa-arvossa kuin arvostamisessa yleensäkin. On mielestäni äärimmäisen hienoa, että on päätetty, että Kansallisen liigan ottelu sopii avausotteluksi. Mielestäni se sopii todella hyvin. On tajuttu, että naisten jalkapallo on menossa eteenpäin. Nämä ovat todella suuria askelia.”

Yleisöä keskiviikon otteluun otettiin koronarajoitusten takia vain kolmannes pääkatsomon kapasiteetista. Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlajan mukaan katsomokapasiteettia rajaamalla pyrittiin varmistamaan turvalliset tilat katsojille. Paikalle saapui lopulta loppuunmyydyssä ottelussa 1 830 katsojaa.

Ottelun turvallisuusjärjestelyistä vastannut kotijoukkue PK-35 ei valitettavasti onnistunut varmistamaan asiallisia turvavälejä pääkatsomoon. Väki pakkautui sumppuun.

Sainio muistaa, miten merkittävä asia EM-kisojen avaus stadionilla oli yleisölle.

”Muistan, että yleisö oli tullut oikeasti katsomaan Euroopan mestaruuskisoja. Sen kuuli siitä yleisön äänestä ja näki plakaateista. Tanskalla oli monen kymmenen jäsenen rumpuryhmä, joka rummutti läpi ottelun. Kentällä ei kuullut mitään. Sen huomasi, että silloin oltiin yhteisen rakkauden äärellä. Yleisö reagoi kaikkeen, mitä kentällä tapahtui”, Sainio sanoi.

Samoin kävi keskiviikkona. Katsomossa oli todennäköisesti lukuisia pieniä jalkapallojunioreita, jotka olivat ensimmäistä kertaa Olympiastadionilla katsomassa jalkapalloa. Jalkapallokulttuurin jatkuvuuden kannalta hienointa oli kuunnella alakouluikäisten tyttöjen laulavan Klubin ja PK-35:n kannustuslauluja sydämensä kyllyydestä.

Sainion ympyrä sulkeutui, kun hän palasi keskiviikkona HJK:n paidassa keskikenttäpelaajana stadionin nurmelle. 33-vuotiaana hän oli kentän parhaimpia ellei paras pelaaja, joka jakeli varmasti syöttöjä omille ja taklauksia vastustajille.

Keskiviikkona HJK:n vastustajan PK-35:n riveissä pelasivat Amanda Rantanen ja Minea Lassas, jotka olivat katsomassa aikanaan Sainion pelaamista EM-kisoissa Olympiastadionilla.

”Se on yhdistävä tekijä, joka meillä on meidän urien loppuun asti. Koen tietynlaista yhteyttä kaikkiin ihmisiin, jotka ovat olleet siellä”, Sainio sanoi.

Sukupolvet vaihtuvat vääjäämättä jossain vaiheessa. Stadionilla 21-vuotias Lassas vei heti alussa kertaalleen pallon kamppailutilanteessa kaksitoista vuotta vanhemmalta Sainiolta.

Stadionin avausottelussa kotijoukkue PK-35 halusi ottaa ohjat käsiinsä heti alusta lähtien. Kotijoukkueen hallinta rupesi avausjakson puolenvälin jälkeen kääntymään Klubille.

Puolen tunnin kohdalla HJK sai hyvän hyökkäyksen, josta laitapelaaja Katariina Kosola murtautui PK-35:n puolustuslinjan taakse ja keskitti takaviistoon. Pallo putosi suoraan kärkipelaaja Hanna Ruohomaan jalkoihin, ja hän pääsi laukomaan pallon vapaasti maaliin ja vei HJK:n 1–0-johtoon.

Oli aikoja, jolloin Sainio ei olisi voinut kuvitellakaan, että hän pelaisi vielä jonakin päivänä Olympiastadionilla. Syksyllä 2012 Sainion peliura katkesi, kun hän sairastui masennukseen ja anoreksiaan. Muutama vuosi sitten hän teki paluun Suomen pääsarjaan ja Klubiin.

”Olen yrittänyt vain selvitä ja oppia uudelleen terveellä tavalla rakastamaan lajia. Olen tosi onnellinen, että pelaan edelleen ja saan kokea tällaisia asioita. Tämä on itselleni symbolinen tapahtuma.”

HJK:n Essi Sainio (vas.) tavoitteli keskityspalloa PK-35:n maalin edustalla, mutta PK-35:n maalivahti Lotta Rosenström nappasi pallon käsiinsä.

Stadionilla näki, miten hän halusi tehdä maalin ja ratkaista ottelun. Avauspuoliajalla hän puski pallon ylärimaan, ja toisen puoliajan alussa hän laukoi läheltä yli maalin.

72. minuutilla hän oli rakentamassa HJK:n 2–0-johtomaalia. Avausmaalin tekijä Ruohomaa syötti Sainion esityön jälkeen pallon takatolpalle, ja Emmaliina Tulkki laukoi toisen maalin.

”Tuntui kyllä ihan sairaan siistiltä pelata. Yleisö huusi niin paljon, että en kuullut valmentajan ohjeita. Tällaista sen pitää olla”, Sainio sanoi.

Millainen muisto tästä jää?

”Toivoa antava. Suomessa tehdään oikeita asioita. Futis on menossa oikeaan suuntaan. Meillä on mahtavia pelaajia Suomessa, ja Kansallinen liiga on katsomisen arvoinen liiga.”

HJK nousi 2–0-voitolla Kansallisessa liigassa tasapisteisiin sarjakolmonen PK-35:n kanssa, joka on vielä maalieron turvin edellä. Yllättäjäjoukkue Tikkurilan Palloseura johtaa sarjaa ennen Åland Unitedia.