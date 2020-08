Debyytti pääsarjatasolla on asia, jonka nuori urheilija yleensä muistaa koko uransa ajan.

Helsinkiläisellä Luka Raesmaalla riittää muisteltavaa keskivertopalloilijaa enemmän, sillä 18-vuotias nuorukainen kirjoitti nimensä pääkaupungin pesäpallohistoriaan upealla kunnarillaan.

Hyvinkään Tahkoa edustava Raesmaa pääsi kumauttamaan Pihkalan pesäpallostadionin kunnarikelloa heti ensimmäisellä lyöntivuorollaan miesten Superpesiksessä.

”Tavoitteena oli vain päästä kentälle. Olin etenijäjokerin hommissa, ja lopulta läpi mennyt lyönti näytti hyvältä. En itse ajatellut, että se oli kunnarin arvoinen, mutta ulkokentän avulla pääsin kiertämään kenttää”, Raesmaa kertaa huippuhetkeään.

Raesmaan lyönti karkasi takaa läpi Kouvolan Pallonlyöjien kakkoskopparin Tommi Mäentaustan tontilta. Raesmaa oli käynyt ennen ottelua lyöntien suuntaa läpi Tahkon pelinjohtajan Miika Rantatorikan kanssa.

”Puhuimme aamulla, että enimmäkseen takakautta. Että en mitään etukentän haastoja rupea lyömään. Samanlaiset lyönnit sujuivat alkulämmöissä ja ajattelin, että pitää kokeilla nyt.”

”Olen ihan tyytyväinen siihen koko aloitukseen”, hän lisää debyyttipeliinsä viitaten.

Pallo, jolla Raesmaa löi kunnarin, on hänellä tallessa. Pallo päätyy aikanaan esille johonkin, mutta lopullista sijoituspaikkaa kodistaan nuori pesäpalloilija ei ole vielä löytänyt.

”Siinä itse asiassa lukee vielä, että ensimmäinen kunnari, ensimmäinen lyöty ja ensimmäinen tuotu, kun ne kaikki tulivat siinä samalla lyönnillä. Se on ihan hyvä muisto.”

Roihun kasvattina Raesmaa teki nykyisellä kotistadionillaan myös toisenlaista pesäpallohistoriaa.

Hänestä tuli elokuun 2. päivänä yli kolmeen vuosikymmeneen ensimmäinen kunnarin lyönyt helsinkiläisen seuran kasvattama pelaaja. Viimeksi vastaavassa tempussa onnistui Puna-Mustien kasvatti Stig Tainio.

”Kyllä se minun käsitykseni mukaan ’Stigu’ on”, pitkän linjan tilastoguru Martti Ruuska vahvistaa.

Päivä oli heinäkuun 30. ja vuosi 1986. Joukkueet ja paikkakunta olivat tuolloinkin samat – Tainion edustama Tahko kohtasi Kouvolan Pallonlyöjät Hyvinkäällä.

”Kyllä siinä aikamoinen aikaväli on, kun siihen kului 34 vuotta aikaa”, Ruuska sanoo.

Yhtäläisyydet eivät pääty pelkkiin joukkueisiin, sillä sekä Raesmaa että Tainio palkittiin Tahkon kakkospalkinnolla.

Kaksikolla on yhteys myös tänä päivänä, sillä Raesmaa pelaa vielä tällä kaudella pääasiassa poikien Superpesistä. Tainio toimii Tahkon joukkueen kakkospelinjohtajana.

Raesmaa aloitti pesäpallon 7-vuotiaana. Roihuun hän päätyi seuran läheisyyden vuoksi: Roihuvuoreen oli lyhyt matka Myllypurosta, jossa Raesmaa tuolloin asui.

”Kun oman ikäluokan toiminta alkoi hidastua, emmekä päässeet pelaamaan kilpatasolla, vaihdoin joukkuekaverini kanssa Tahkoon. Hän on nyt lopettanut, mutta minulla jatkuu vielä”, Raesmaa kertoi.

Nykyisin hän asuu Viikissä ja aloitti juuri neljännen lukiovuotensa Viikin normaalikoulussa. Tahkoa Raesmaa edustaa viidettä vuotta.

”Olen tiennyt hänet jo useamman vuoden. Tahkolaiset lahjakkuudet, hänen ikäiset ja nuoremmatkin, ovat tiedossa. Seuraamme ja katsomme koko ajan, miten he kehittyvät”, pelinjohtaja Rantatorikka sanoo.

”Meillä tämä puoli toimii oikein hyvin”, pitkän linjan tahkolainen lisää.

Tahkon poikien superpesisjoukkueen pelinjohtaja Jussi Haapala pitää Raesmaata lahjakkaana pelaajana, jolla on miesten pääsarjapesäpallossa tarvittavia erityisominaisuuksia.

”Luka on hirveän urheilullinen, se paistaa hänestä läpi. Hänellä on erittäin nopeat jalat eli hyvä perusnopeus, ja todellinen erityislahjakkuus on hyvä heittokäsi”, Haapala sanoo.

Ulkopelissä kolmoskopparin tontilla viihtyvän Raesmaan heittokäsi on Haapalan mukaan aivan valtakunnan huippuluokkaa heittovoimassa ja -kovuudessa.

”On hehkutettu, kuinka Konsta Kurikka heittää kovempaa kuin kukaan koskaan Sotkamossa. Luka Raesmaa ei varmaan hirveästi jää hänen luvuistaan”, Haapala sanoo.

Raesmaan kanssa samana vuonna syntynyt Kurikka pelaa vastuuroolissa Sotkamon Jymyssä. Hän heitti Jymyn talvitesteissä palloa 159 kilometrin tuntinopeudella. Jymyn edellinen ennätys oli seuran nykyisen pelinjohtajan Jani Komulaisen nimissä (158 km/h).

”Ulkopelihän on minulla ikään kuin se valttikortti ja näen, että olen siellä enemmän elementissäni. Olen tehnyt kopparin hommia tosi pitkään – se on se oma juttu”, Raesmaa kertoo.

Myös Miika Rantatorikka kehuu nuoren helsinkiläisen ulkopeliosaamista.

”Erittäin hyvä koppari, jolla on hyvä heittokäsi. Tulevaisuutta on varmasti myös miesten Superpesiksessä, kun jaksaa tehdä duunia sen eteen”, pelinjohtaja sanoo.

Luka Raesmaa sai kunnarinsa jälkeen onnittelut muilta Hyvinkään Tahkon pelaajilta.

Tahkon filosofiaan kuuluu oman junioripolun kulkeneiden pelaajien nostaminen esiin, kun paikka tulee. Joukkueessa oli elokuun alussa sen verran loukkaantumisia, että Raesmaa nostettiin etenijäjokeriksi.

Debyytti oli Rantatorikan mukaan kokonaisvaltaisesti hyvä. Lyöty kunnari oli hieno saavutus, mutta pelinjohtajaa lämmitti enemmän se, että esitykset olivat vahvoja läpi ottelun.

”Hän meni kentälle myöhemminkin hienosti. Sekään ei ole itsestäänselvyys, että kun nuori pelaaja tulee ekaa peliä pelaamaan ja tulee valtavan korkeaa tolppaa, että saa viimeisellä [lyönnillä] kopin nousemaan.”

”Esiintyminen oli kypsää myös siltä osin”, Rantatorikka jatkaa.

Raesmaa ei ole ainoa Tahkon edustusjoukkueessa tällä kaudella esiintynyt seuran juniori. Kristian Malikine on pelannut miesten Superpesistä koko kauden ja Joosua Rättö lähes kaikki ottelut. Myös Kaapo Kalmari on ollut mukana.

”Pesäpallo on hyvin pitkälti roolipelaamista, ja kyse on siitä, mihin rooliin pelaajaa tarvitaan”, Tahkon poikien pelinjohtaja Jussi Haapala sanoo.

”Kuka missäkin järjestyksessä sinne Superiin menee, riippuu ihan siitä siellä kulloinkin olevasta roolitarpeesta. Jos siellä koppariosastolla olisi ollut tarvetta, niin kyllä Luka varmasti olisi sinne laitettu.”

Hyppy miesten Superpesikseen tuntui Raesmaan mukaan isolta.

”Mutta kun samat hyvät lyönnit onnistuvat todellisuudessa, niin tilaa on joka kentässä. Ei sillä ole oikeastaan väliä, minkä ikäisiä ne vastassa olevat kaverit ovat. Jos lyönti onnistuu, niin sitten sinne menee.”

”Ulkopelin sujumisesta en vielä tiedä, kun vastustaja kuitenkin lyö kovempaa ja tarkemmin.”

Helsinkiläisen tavoitteena on olla viiden vuoden sisään vakituisena pelaajana Superpesiksessä.

”En tiedä vielä, mitä kautta sinne päätyy. Onko Ykköspesis seuraavan kauden juttu vai pääseekö sinne suoraan”, hän pohtii vaihtoehtoja.

Hyvinkään Tahko–Vimpelin Veto Pihkalan pesäpallostadionilla 20.8. kello 17.30. Ruutu-palvelu näyttää pelin suorana.