Jalkapallojätti FC Barcelonan uusi päävalmentaja Ronald Koeman pääsee ensi töikseen sammuttelemaan tulipaloja kaaoksen keskellä olevassa seurassa.

Katalonian ylpeyden kanssa kaksivuotisen sopimuksen allekirjoittanut Koeman aikoo keskustella seuran tähtipelaajan Lionel Messin kanssa tämän tulevaisuudesta.

”Hänellä on yhä sopimus ja hän on edelleen Barcelonan pelaaja. Minun täytyy puhua hänelle, koska hän on kapteeni”, Koeman sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

33-vuotiaan argentiinalaisen sopimus Barçan kanssa päättyy ensi kesänä. Koeman pitää häntä maailman parhaana pelaajana.

”Haluat sellaisen joukkueeseesi, et pelaamaan joukkuettasi vastaan.”

Messin on väitetty haluavan välittömästi pois Barcelonasta, joka jäi tällä kaudella ilman pokaalia ensi kertaa kauden 2007–2008 jälkeen.

Espanjalainen jalkapallotoimittaja ja -kirjailija Guillem Balagué kirjoittaa BBC:n verkkosivuilla julkaistussa kolumnissaan, että Messi ei ole ollut koskaan lähempänä lähtöä Barcelonasta kuin hän on tällä hetkellä.

Balagué muistuttaa seuran tilanteen olevan hankala. Vaihtoehtona on kannustaa Messiä jäämään, pitää hänet vastoin tahtoa ja menettää hänet ensi kesänä ilman korvausta tai yrittää saada hänestä nyt rahaa sen verran kuin mahdollista.

Messi puolestaan joutuu kysymään itseltään, toimiako siirtymäajan Barcelonan johtajana vailla mahdollisuutta menestyä huipputasolla vai siirtyäkö muualle parempien tarjousten perässä.

Esimerkeiksi Balagué nostaa varteenotettavimmat seurat, jotka pystyvät ostamaan argentiinalaisen sopimuksen ulos eli Paris Saint-Germainin ja Manchester Cityn.

PSG:ssä Messi pääsisi pelaamaan yhdessä Neymarin kanssa. Cityssä olisi tarjolla Pep Guardiolan valmennus.