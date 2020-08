Jalkapallon Eurooppa-liigan finaalissa kohtaavat tänään perjantaina Kölnissä Saksassa espanjalainen Sevilla ja italialainen Inter Milano. HS vertaa kolmea asiaa, jotka liittyvät joukkueisiin.

Molemmilla on vahva historia

Sevillaa voi sanoa jopa Eurooppa-liigan kestomenestyjäksi, sillä joukkue voitti turnauksen kolmesti peräkkäin vuosina 2014–2016. Lisäksi Sevillan pelaajat nostivat Eurooppa-liigan edeltäjän Uefa Cupin pokaalia kahdesti, vuosina 2006 ja 2007.

Sen sijaan Espanjan liigassa Sevilla on jäänyt kahden suurseuran, Real Madridin ja FC Barcelonan varjoon. Sevillan ainoa liigamestaruus on vuodelta 1946.

Inter ei ole voittanut koskaan Eurooppa-liigaa, mutta joukkue juhli eurojalkapalloilun kirkkainta pokaalia, Mestarien liigan voittoa, vuonna 2010. Lisäksi seuran historiaan kuuluvat Mestarien liigan edeltäjän Euroopan cupin voitto kahdesti 1960-luvulla ja Uefa Cupin voitto kolmesti 1990-luvulla.

Italiassa Inter on juhlinut liigamestaruutta peräti kahdeksantoista kertaa, tuorein on keväältä 2010.

Molemmilla on siten kokemusta euromenestyksestä.

Interin pelaajat juhlivat Mestarien liigan voittoa toukokuussa 2010. Madridissa pelatussa loppuottelussa Inter voitti Bayern Münchenin 2–0.

Sevilla juhli toukokuussa 2016 Eurooppa-liigan voittoa, kun seura kukisti Baselissa pelatussa finaalissa Liverpoolin 3–1.

Viisikymppiset valmentajat, joista toinen on pokaalirohmu

Molemmilla finaalijoukkueilla on viisikymppiset valmentajat, mutta heidän menneisyydessään on suuri ero.

Sevillan luotsi Julen Lopetegui on 53-vuotias entinen maalivahti, joka pelasi parhaat vuotensa Logroñésissa 1990-luvun alussa.

Valmentajana Lopeteguin voi sanoa kulkeneen potkuista potkuihin: Rayo Vallecano, Porto, Espanjan maajoukkue, Real Madrid – kaikista on tullut lähtö kesken sopimuskauden. Parhaiten hän on menestynyt Espanjan nuorten maajoukkueissa: EM-kultaa sekä alle 21- että alle 19-vuotiaissa.

Otsikoihin Lopetegui nousi kesän 2018 MM-kisojen alla, jolloin hän sai lähteä Espanjan maajoukkueen päävalmentajan paikalta vain pari päivää ennen MM-kisoja. Syynä eivät olleet heikot tulokset vaan se, että Espanjan jalkapalloliitto koki tulleensa petetyksi, koska Lopetegui oli tehnyt sopimuksen Real Madridin kanssa.

Realissa Lopetegui ehti valmentaa vain muutaman kuukauden, kunnes heikot tulokset johtivat potkuihin. Espanjalaismedian mukaan korvaajaksi oli tulossa nyt Interiä valmentava Antonio Conte, mutta näin ei käynyt.

Lopetegui on valmentanut Sevillaa nyt yhden kauden ja johdatti seuran Espanjan liigassa neljänneksi eli Mestarien liigaan oikeuttavalle paikalle.

Sevillan päävalmentaja Julen Lopetegui iloitsi välierävoiton jälkeen.

Interin päävalmentajana häärivä 51-vuotias Conte on tullut tunnetuksi jatkuvasta huseeraamisestaan sivurajan tuntumassa.

Tuloksia on tullut: kolmesti Italian mestaruus Juventuksessa vuosina 2012–2014, Englannin Valioliigan mestaruus Chelseassa vuonna 2017 ja Englannin cupin voitto 2018.

Potkut Conte sai Chelseasta, mutta esimerkiksi Juventuksesta ja Italian maajoukkueen päävalmentajan paikalta hän lähti itse sopimuskauden jälkeen.

Pelaajana Conte oli voittamassa Mestarien liigaa Juventuksessa vuonna 1996 – finaali Ajaxia vastaan venyi rangaistuspotkukilpailuun, kun Ajaxin Jari Litmanen tasoitti 1–1:een 41. minuutilla.

Valmennus kallistuu vahvasti Interin eduksi.

Interin päävalmentaja Antonio Conte reagoi voimallisesti välieräottelussa.

Sevillan laitanousut, Interin Lukaku

Vaikka usein sanotaan, että Conten joukkueet vain puolustavat, ja ottelut ovat vähämaalisia, kuluva kausi ei tue väitteitä. Inter teki Italian liigassa 81 maalia – Sevilla Espanjan liigassa 54.

Välierässä joukkue mätti viisi maalia Šahtar Donetskin verkkoon. Sevilla oli enemmän tiukilla Manchester Unitedin kanssa: puolustustaistelu toi 2–1-voiton.

Sevillan vahvuus ovat laitalinkkien Jesús Navasin ja Sergio Reguilónin nousut. Lisäksi Éver Banega häärii tehokkaasti keskikentällä.

Jesús Navas kamppaili vahvasti pallosta välieräottelussa Manchester Unitedia vastaan.

Interillä on toki kova puolustus: joukkuetta vastaan on tehty viimeisessä seitsemässä ottelussa vain yksi maali. Hyökkäyspäässäkin tehoja löytyy: ykköshyökkääjä Romelu Lukaku on tehnyt tällä kaudella Eurooppa-liigassa kuusi maalia.

Lukakulla on myös erikoinen putki: hän on tehnyt kymmenen maalia pelaamissaan peräkkäisissä Eurooppa-liigan otteluissa. Putki alkoi jo belgialaisen Everton-vuosina.

Interillä on myös klassinen ase: pitkiä palloja Lukakun päähän, josta pallot putoilevat joukkuekavereille.

Interin nykyvire näyttäisi johtavan pokaalin nostamiseen, mutta Sevillalle finaalitappio on vieras käsite.

Lähde: Uefa.com

Eurooppa-liigan loppuottelu Sevilla–Inter perjantaina kello 22. C More ja Sub-kanava näyttävät ottelun.