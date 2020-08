Suomalainen purjehtija ja lentokapteeni Ari Huusela lähti torstaina Helsingin Kaivopuiston rannasta kohti Ranskan Les Sables d’Olonnea, josta alkaa maailmanympäripurjehduksen Vendée Globe -kilpailu.

Yksin, pysähtymättä ja ilman ulkopuolista apua kilpailtava kisa alkaa vasta 8. marraskuuta, mutta sitä ennen edessä on pitkä huoltojakso.

”Seuraavat kaksi kuukautta ovat hyvin kiireisiä. Veneen huolto kölin vaihtoineen on valtava operaatio”, Huusela kertoo tiedotteessa.

Ari Huusela lähti kohti Ranskaa saattuen kera.

Kilpailuun on osallistumassa 34 kipparia yhdestätoista eri maasta. Huusela on kilpailun ainoa amatööri, kaikki muut ovat ammattipurjehtijoita.

”Olen todella ylpeä tiimistäni ja kiitollinen sponsoreilleni, että me olemme nyt yhdessä saavuttaneet tämän aiemmin täysin utopistiselta tavoitteelta tuntuneen rajapyykin. Sisua on tarvittu ja sitä on meiltä kaikilta löytynyt”, Huusela sanoo tiedotteessa.

Kilpailuun hyväksyminen vaati erillisen purjehdusnäytön. Huusela teki sen Imoca Globe Series -yksinpurjehduskisaan kuuluvassa Route du Rhum -kilpailussa vuonna 2018.

Vendée Globe järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989. Aiemmin kilpailu tunnettiin nimellä BOC Challenge.

Vendée Globeen on osallistunut vuosien aikana 167 purjehtijaa. Heistä vain 89 on päässyt maaliin asti. Nopeimmin maailman ympäri on kisassa purjehdittu 74 vuorokaudessa.