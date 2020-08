Lentopallo

Argentiinalainen keskitorjuja Facundo Imhoff korvaa uransa lopettaneen yhdysvaltalaisen Nick Amadon lentopallon Mestaruusliigassa pelaavan Raision Loimun joukkueessa.

Maajoukkueeseen vuodesta 2014 kuulunut Imhoff on pelannut kotimaansa pääsarjan lisäksi Ranskassa ja Romaniassa.

Imhoff, 202-senttiä, on Loimun ensi kauden toinen argentiinalaispelaaja, sillä Raisioon on tulossa myös Ignacio Luengas. Kaksikko on yhä kotimaassaan, ja Loimu joutuu paperisodan kanssa lujille yrittäessään saada heidät pian karanteenin kautta harjoituksiin.

Vaikean koronavirustilanteen takia Argentiinassa jo lentokentälle pääsy vaatii lupalapun.

Pari viikkoa sitten Loimu kertoi, että seuraan tulossa ollut Amado päätti lopettaa uransa perhesyiden ja koronaviruspandemian takia.