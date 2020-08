Hämeenlinnan Pallokerho saa Petri Kontiolasta yllätyspelaajan ensi kauden kiekkoliigaan.

Kahdet olympialaiset ja kuudet MM-kisat pelanneen Kontiolan sopimis on yksivuotinen. HPK tiedotti Kontiolan siirrosta perjantaina.

HPK:n urheilujohtajan Mika Toivolan mukaan 35-vuotiaan Kontiolan palkkaaminen on tältä erää viimeinen pala joukkueen hyökkäykseen.

”Petri on pelaaja, joka on parhaimmillaan juuri silloin, kun on pakko olla hyvä ja hän pystyy kantamaan vastuuta tärkeillä hetkillä. Hän tuo peliimme Suomen kärkilaatua molempiin suuntiin pelatessa ja nimenomaan niissä hetkissä, kun joukkue sitä tarvitsee”, Toivola sanoo HPK:n tiedotteessa.

Kontiolalle päätös jäädä Suomeen ja tulo HPK:hon oli helppo. Hän kertoo päättäneensä viime kauden jälkeen, ettei enää halua pelata ulkomailla.

”Poikkeustilan vuoksi olen odottanut hieman pidempään pelipaikan kanssa. Nyt on oikea aika liittyä joukkueen mukaan, kun nähtävissä on, että kausi päästään aloittamaan”, Kontiola sanoo.

Viime kaudella Kontiola pelasi Venäjän kiekkoliigassa KHL:ssä Jokerien paidassa. Kaikkiaan hänellä on takana yksitoista kautta KHL:ssä.

Liigan on määrä alkaa 1. lokakuuta, jolloin HPK kohtaa kotonaan Kärpät.