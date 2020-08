Ampumahiihto

Ampumahiihdon maailmancupin pitäisi alkaa marraskuussa samassa paikassa, johon se maaliskuussa päättyi.

Vielä ei kuitenkaan ole varmaa, missä laajuudessa ja miten Kontiolahdella voidaan kilpailla 28.–29. marraskuuta. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU linjaa maailmancupin kauden alkua syyskuussa.

Maastohiihdon maailmancupin on määrä alkaa samaan aikaan Rukalla. Kuusamossa on määrä kisata maastohiihdossa, mäkihypyssä ja yhdistetyssä.

Kontiolahdella kauden aloitustapahtumaa on valmisteltu kesän alusta alkaen. Lähtökohtana on, että Kontiolahdella kilpaillaan alkuperäisen suunnitelman mukaan ja että paikalla on yleisöä.

Maaliskuussa kausi päättyi Kontiolahdella tyhjille katsomoille ja viestit peruttiin alkavien koronavirusrajoitusten takia kokonaan.

”Rajoitteiden vallitessa toimimme aluehallintoviranomaisten ohjeiden mukaan, esimerkiksi samaan tyyliin kuin tällä hetkellä tehdään palloilusarjojen otteluissa”, tapahtumajohtaja Sami Leinonen sanoo Kontiolahden Urheilijoiden tiedotteessa.

Leinonen ei halua jossitella järjestelyillä, kun aikaa tapahtumaan on vielä kolme kuukautta.

”Kaikki haluaisimme lopullisen tiedon mahdollisimman nopeasti, mutta liikkuvia osia on paljon ja moni tekijä vaikuttaa päätöksiin. Odotamme, että meillä on heti IBU:n linjauksen jälkeen mahdollisuus kertoa lisää”, Leinonen sanoo.