Keskelle Helsinkiä nousevan Urhea-kampuksen peruskivi muurattiin vihdoin perjantaina.

Koronavirusepidemian takia peruskiven muuraaminen siirtyi keväältä elokuulle. Perjantaina kampuksen päämuurareihin kuuluivat Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sdp) ja Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio.

Kesällä 2021 valmistuva kampus tarjoaa nuorille urheilijoille huipputason valmennuksen ja harjoitteluolosuhteet, opiskelumahdollisuudet, asumisen, ruokailun sekä terveydenhuollon palvelut.

Urhea-kampus laajenee Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja urheilulukion väliin. Kampuksesta tulee Suomen Olympiavalmennuskeskus.

”Urhea-kampuksen syntyminen luo kansainvälisesti kilpailukykyiset valmentautumisolosuhteet niin nykyisille kuin tuleville kärkiurheilijoillemme mahdollistaen samalla myös opiskelun”, Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio sanoi tilaisuudessa.

Peruskirjan mukana muistoksi tuleville sukupolville säilöttiin päivän Helsingin Sanomat, tilaisuuden kutsuvierasluettelo, yleisurheilupiikkari, koripallopaita ja telinevoimistelun kämmensuoja eli lämsä.

Kampuksen kokonaisala on 22 540 neliötä, joista urheiluhalli käsittää yli 14 000 neliötä, koulun laajennusosa 2 800 neliötä asuinkerrostalo noin 5 500 neliötä.

Urheiluhallista löytyvät suorituspaikat yleisurheilulle, koripallolle, telinevoimistelulle, rytmiselle voimistelulle, painille ja judolle.

Muiden lajien akatemiaurheilijat pääsevät hyödyntämään hallin laajoja voima- ja yleisharjoittelutiloja. Lisäksi halli sisältää tiloja oheisharjoittelulle sekä terveydenhuollon palveluille.

”Tämä on suomalaiselle urheilulle ihan huikea asia. On todella tärkeää arjen sujuvuuden ja harjoittelun hyvän toteutumisen kannalta, että kaikki palvelut on keskitetty”, paikalle kutsuttu aitajuoksija Oskari Mörö sanoi.

Kampuksen kokonaiskustannusarvio on noin 65 miljoonaa euroa.

Kokonaisuus valmistuu kesällä 2021. Mäkelänrinteen lukion käyttöönotto tapahtuu helmikuussa 2021, urheiluhallin kesällä 2021 ja asuinkerrostalon syksyn 2021 alussa.