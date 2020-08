Neymar (vas.) on pelannut vain kuusi Mestarien liigan ottelua tällä kaudella ja tehnyt niissä kolme maalia ja syöttänyt neljä. Kylian Mbappén saldo yhdeksässä ottelussa on 5+6.

Jalkapallon Mestarien liigan pitkäksi venynyt kausi saadaan sunnuntaina vihdoin päätökseen, kun Bayern München ja Paris Saint-Germain ottavat yhteen Lissabonissa.

Qatarilaisrahalla joukkueensa koonneen PSG:n pääsy finaaliin ei ole kaikkien jalkapallofanien mieleen, mutta pelillisesti loppuottelusta on luvassa todellinen herkkupala. Vastakkain ovat nimittäin kaksi kilpailussa eniten maaleja tehnyttä joukkuetta.

Bayern on jatkanut pudotuspeleissä koko kauden käynnissä ollut maali-ilottelua. Barcelona kaatui puolivälierässä 8–2 ja Lyon välierässä 3–0. Saksan mestari on voittanut kaikki ottelunsa ja heiluttanut verkkoa yhteensä peräti 42 kertaa.

Robert Lewandowski on pelannut unelmiensa kauden ja osunut Mestarien liigassa jo 15 kertaa. Cristiano Ronaldon kaikkien aikojen ennätys on 17 maalia. Lewandowski on osunut jokaisessa pelaamassaan ottelussa, ja lisäksi maalisyöttöjä on kuusi.

Robert Lewandowski (kesk.) on tehnyt Mestarien liigassa 15 maalia, Serge Gnabry (oik.) yhdeksän ja Thomas Müller neljä.

Jos ovat Bayernin tilastot vakuuttavat, ei PSG:kään ole juuri kompuroinut. Joukkueen tilastoa tahraa yksi alkulohkon tasapeli ja 1–2-tappio Dortmundille neljännesvälierien ensimmäisessä osaottelussa.

Puolivälierässä joukkue nousi viime hetkillä tappioasemasta 2–1-voittoon Atalantasta, joten joukkue on osoittanut henkistä vahvuutta, jolle on varmasti kysyntää sunnuntai-iltana.

Pelillisesti yksi mielenkiintoisimmista asioista on se, muuttaako Bayern pelitapaansa aiemmista peleistä, kun vastaan asettuu PSG:n tuulennopeat ja äärimmäisen taitavat Neymar, Kylian Mbappé ja Angel Di Maria.

Barcelonaa ja Lyonia vastaan Bayern prässäsi ylhäältä asti, mikä sekoitti etenkin Barcelonan pelin täysin ja johti useisiin harhasyöttöihin ja pallonmenetyksiin. Lyon sen sijaan onnistui etenkin ottelun alussa luomaan hyviä paikkoja, vaikkei onnistunut maalinteossa.

Korkealta prässääminen jättäisi tilaa puolustuslinjan taakse, ja toistuvissa kilpajuoksussa puolustajat Alphonso Daviesia lukuun ottamatta eivät pärjää.

Bayernin päävalmentaja Hansi Flick myönsi, että joukkueen on muutettava puolustamista PSG:tä vastaan.

”Olimme onnekkaita Lyonia vastaan ottelun alussa. Meidän täytyy organisoida puolustuksemme hieman toisin”, Flick pohti uutistoimisto AFP:lle.

”Suuri vahvuutemme on vastustajan prässääminen, ja uskon, että onnistumme siinä myös PSG:tä vastaan.”

Bayernin topparille David Alaballe on luvassa hikinen ilta, jos PSG onnistuu murtamaan korkean prässin.

”Pelitapamme sisältää korkean riskin, koska olemme niin ylhäällä kentällä. Jokaista palloa ei pysty puolustamaan. Katsomme Lyon-pelin ja teemme analyysimme”, Alaba sanoi.

PSG:n pelin kapellimestari elokuun peleissä on ollut Neymar. Kaksi kautta enemmän tai vähemmän turhautuneen oloisesti pelannut brasilialaistaituri on tällä kaudella vaikuttanut aiempaa tasapainoisemmalta.

Paluuhaaveita Barcelonaan on haudattu vähitellen katalonialaisten epätasaisen kauden aikana, ja Bayern heitti murskavoitollaan viimeiset mullat lähtöajatusten päälle.

Yhdessä Mbappén kanssa Neymar, 28, on parhaimmillaan pitelemätön. Vain maalinteko on tuottanut ongelmia, sillä mies on epäonnistunut sekä Atalantaa että Leipzigia vastaan loistopaikoissa.

”Olemme suunnilleen saman ikäisiä, ja meillä on hauskaa kentän ulkopuolellakin. Tulimme juttuun heti alusta”, Mbappé, 21, kertoi AFP:lle.

”Kunnioitamme toisiamme ja meillä on todella hauskaa. Keskitymme myös aiempaa vähemmän itseemme ja huolehdimme enemmän kavereista ympärillämme. Ymmärrämme, että tarvitsemme kaikkia voidaksemme voittaa. Emme onnistu siinä kahdestaan.

PSG tarvitsee koko joukkueelta loistavan pelin, mutta lopulta katseet kääntyvät tähtihyökkääjiin, kun on aika ratkaista voittaja.

PSG–Bayern München sunnuntaina 23.8. kello 22. MTV3 kello 21.55 ja C More Sport 1 kello 21 alkaen.