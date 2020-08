Olli Juolevilta kului ensimmäiseen NHL-otteluun neljä pitkää vuotta. Vastoinkäymisiä, loukkaantumisia ja kuntoutumisjaksoja on riittänyt, mutta nyt hän on NHL-pelaaja. Eikä unelman toteutuminen unohdu koskaan.

Edmonton

Olli Juolevi on NHL-pelaaja, täysin valtuuksin.

”Hän pelasi luotettavasti”, totesi Vancouver Canucksin päävalmentaja Travis Green Olli Juolevin ensimmäisen NHL-ottelun jälkeen Helsingin Sanomille. Canucks oli juuri pudottanut elokuun alussa pelatussa pelissä Minnesota Wildin karsinnoista puolustaja Christopher Tanevin laukauksella, kun jatkoaikaa oli pelattu vain yksitoista sekuntia.

”Hän ei näyttänyt liian hermostuneelta. Jos olen ihan rehellinen, me valmentajat olimme enemmän hermona kuin hän oli”, Green jatkoi.

22-vuotiaan suomalaisen pelaaminen oli aivan ottelun alkuun asti epävarmaa. Valmentajat päättivät antaa Juoleville mahdollisuuden, kun kävi ilmi, ettei ruotsalaispuolustaja Oscar Fantenberg ollut pelikunnossa.

”En ole nähnyt hänen pelaavan paljoa, mutta me tunsimme, että hän oli oikea kaveri liittymään pelikokoonpanoon. Hän pelasi hyvän harjoitusleirin. Hän pelasi vahvemmin kuin odotimme. Hän osaa liikuttaa kiekkoa nopeasti, ja hänellä on hyvä laukaus. Hän ei näyttänyt pelkäävän ollenkaan. Hän ei aristellut leirillä, leiripeleissä, eikä harjoitusottelussamme.”

Juolevin peliaika ensimmäisessä NHL-ottelussaan oli 6 minuuttia ja 16 sekuntia, josta lähes minuutti alivoimalla. Hän pelasi hyvin antaen hyviä avauksia Minnesota Wildin nopeasta ja aggressiivisesta karvauksesta huolimatta. Wildille ei merkitty yhtään laukausta kohti Canucksin maalivahdin Jakob Markströmin vartioimaa maalia Juolevin ollessa kentällä.

”Se oli hienoa”, puhelimitse tavoitettu Juolevi kuvaili ensimmäisen NHL-ottelunsa jälkeisiä tunteitaan Helsingin Sanomille.

”En koskaan olisi kuvitellut, että se (tilaisuus) tulee tällaisessa ottelussa. Mutta se oli tosi mahtavaa.”

Olli Juolevi pelasi ensimmäisen NHL-pelinsä Minnesota Wildia vastaan.

Juolevi on syntyisin Itä-Helsingin Kontulasta. Samasta kaupunginosasta tullut Esa Tikkanen aloitti myös NHL-uransa suoraan playoffeissa Edmonton Oilersin pelatessa Philadelphia Flyersia vastaan keväällä 1985.

NHL:n kesken jäänyt kausi pelataan loppuun tyhjille katsomoille. Juolevi ei siis saanut pelata ensimmäistä otteluaan tuhansien ihmisten edessä. Katsomossa ei istunut yhtään tuttua tai paikalle lentänyttä perheenjäsentä.

Joukkuekaverit onnittelivat, mutta koska kyseessä oli huipputärkeä eliminointiottelu ja koska tieto pelaamisesta tuli niin myöhään, perinteisiä jekkuja ei nähty. NHL-joukkueilla on esimerkiksi tapana laskea ensimmäistä otteluaan pelaava yksin jäälle verryttelyssä joksikin aikaa.

”Ehdin vanhemmille laittaa viestiä, kun menin hallille, että saatan päästä pelaamaan. He olivat katsoneet pelin. Aika monelta kaverilta peli meni varmasti ohi, koska se pelattiin Suomessa outoon aikaan. Onnitteluviestejä tuli aika paljon.”

Juolevi ei myönnä jännittäneensä liikoja.

”Totta kai sitä aina ajattelee vähän, että miltä nyt tuntuu ja sellaista, mutta tässä on nyt treenattu aika monta viikkoa yhdessä. Olen tottunut pelaamaan tässä ryhmässä”, hän sanoi.

”Olen odottanut tätä niin kauan, että kun sain mahdollisuuden, yritin vain nauttia siitä. Kivaa oli.”

”Joukkuekaverit sanoivat, että anna mennä vaan. Minua ei lähetetty yksin verryttelyyn, koska siinä kohtaa ei ollut vielä varmaa, pelaako Fantenberg vai ei.”

Jesse Puljujärvi (vas.), Patrik Laine ja Olli Juolevi nuorten maailmanmestareina tammikuussa 2016. Kolmikko varattiin viiden parhaan joukossa NHL:ään.

Neljä vuotta sitten Buffalossa järjestetyssä NHL:n varaustilaisuudessa nähtiin historiaa, kun viiden ensimmäisenä varatun lupauksen joukossa oli kolme suomalaispelaajaa: Winnipeg Jetsiin kakkosena valittu Patrik Laine, yllättäen neljänneksi Edmonton Oilersin haaviin pudonnut Jesse Puljujärvi ja päivän ensimmäisenä puolustajana, viidentenä Vancouver Canucksiin varattu Olli Juolevi.

Juolevilla oli allaan onnistunut kausi kanadalaisen juniorijääkiekon malliorganisaatioksi kutsutussa London Knightsissa. Joukkue oli voittanut erittäin arvostetun Memorial Cupin mestaruuden. Jokereiden kasvatin joukkuekavereita olivat muun muassa nykyiset NHL-pelaajat Mitch Marner, Matthew Tkachuk, Christian Dvorak, ja Victor Mete.

”London on ehkä paras paikka pelata junnukiekkoa. Oli mahtavaa päästä pelaamaan sinne. Se kokemus helpottaa pelaamistani vielä tänäkin päivänä. Lisäksi tunnen aika paljon pelaajia sen takia, ja aina kun tulee jokin puheenaihe muitten pelaajien kanssa, tiedän mistä puhutaan. Se helpottaa monia asioita.”

Juolevi oli käynyt Helsingissä voittamassa alle 20-vuotiaitten maailmanmestaruuden Pikkuleijonien paidassa. Turnauksen päätteeksi hänet valittiin kisojen All Stars -kuusikkoon. Varauskesän jälkeen Juolevi palasi Londoniin vielä toiseksi kaudeksi. Ensimmäisen ammattilaiskautensa hän pelasi kaudella 2017–2018 TPS:n paidassa Turussa.

”Minulla on käynyt hyvä tuuri joukkueitten kanssa, olen päässyt pelaamaan hyvien pelaajien seurassa.”

Seuraavat kaksi kautta Vancouver Canucksin AHL-farmijoukkueessa Utica Cometsissa olivat Juolevin jääkiekkouran hankalimmat. Seurasi joukko loukkaantumisia. Ensimmäisellä kaudella otteluja jäi selkä- ja polvileikkausten takia tilastoon vain 18. Lisää vaivoja tuli toisella kaudella.

”Tepsi-kauden jälkeen lähti käyntiin jakso, jona olen ollut enemmän tai vähemmän rikki oikeastaan koko ajan. Ei ole ollut helppoa eikä kivaa, kun niin paljon aikaa on mennyt pelkästään kuntouttamisiin.”

Tie potilaasta takaisin huippu-urheilijaksi on kova.

”Jääkiekko on nopea laji, ja siinä on osattava paljon tekniikkaa. Kun olet puoli vuotta poissa, ei siinä kaikki palaudu kahdessa päivässä. Kestää aina vähän pitempään, että saa kaiken kuntoon ja pystyy taas pelaamaan täysillä.”

Juolevi on kiitollinen Vancouver Canucksin organisaatiolle mahdollisuudesta saada kuntoutua ammattitaitoisten fysioterapeuttien avustuksella.

”Meillä on todella hienot fasiliteetit, ja aina huippufyssarit käytössä.”

Olli Juolevi on vasta 22-vuotias. Hänen vahvuuksiaan ovat peliäly, avaukset ja hyvät otteet alivoimapelissä.

”Osaan käyttää kiekkoa oikein ja oikeissa tilanteissa. Pystyn pelaamaan alivoimia. Olen saanut paljon itseluottamusta ja haluan pystyä pelaamaan monipuolista peliä.”

Juolevi mainitsee Utica Cometsin puolustajien valmentajan Gary Agnew’n henkilönä, joka on auttanut häntä kehittymään.

”Puhuimme hänen kanssaan paljon eri pelitilanteista, ja hän antoi vinkkejä, mitä kannattaa missäkin tilanteessa tehdä. Hän vastasi myös meidän alivoimapelistämme. Hän luotti siihen, että pystyn hoitamaan alivoiman hyvin. Sain siitä paljon itseluottamusta.”

Juolevi näkee pelissään myös asioita, joita pitää vielä parantaa.

”Lisää liikettä pitää saada. Varsinkin tuollaisten loukkaantumisten jälkeen se olisi tärkeää. Puolustuspeli pitää saada sellaiseksi, että valmentajat luottavat siihen, että pystyn pelaamaan liigan parhaita vastaan joka ilta.”

Vancouverin Justin Bailey, Jalen Chatfield ja Olli Juolevi (oik.) kuvattuina maskit kasvoillaan Edmontonissa koronavirustestien jälkeen 10. elokuuta.

Yksi silmiinpistävä vahvuus Vancouver Canucksissa on joukkueen rautainen yhteishenki.

”Meininki on tosi hyvä. Olen saanut olla tiiviisti siinä mukana viime aikoina. Porukkaa on vaihtunut paljon viime vuosina, mutta nyt ydinryhmä on säilynyt yhdessä hyvin. Esimerkiksi Jay Beagle on loistava ja tärkeä osa joukkuetta. Christopher Tanev on yksi NHL:n aliarvostetuimpia puolustajia. Aivan loistava isähahmo.”

”Asuisin vaikka teltassa, jos vain saan olla mukana”, Juolevi sanoo elämästä koronavirusajan NHL-kuplassa.

Niillä, joilla on perheitä ja vaimoja, elämä on erilaista. Meillä nuoremmilla aika kuluu kyllä hyvin. Olen jo Londonin ajoista tottunut siihen, että hengailemme joukkueen kanssa paljon yhdessä.”

Jokainen NHL-joukkueen koppiin tiensä selvittänyt on NHL-pelaaja kollegojensa silmissä. Ehkä vain yhden päivän, ehkä 14 vuotta. Olli Juolevi on nyt sellainen.

”Olen onnellinen hänen puolestaan”, Canucksin valmentaja Travis Green sanoo. ”Et koskaan unohda ensimmäistä pelaamaasi otteluasi NHL:ssä.”

Olli Juolevi teki NHL-debyyttinsä 8. elokuuta pudotuspelien karsintaottelussa Minnesota Wildia vastaan.