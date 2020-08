Jyväskylän Toto75-kierroksen nosto on avauskohteen Draken. Miika Tenhunen on loihtinut ruunan huippukuntoon, mutta tulosrivi ei tätä vielä paljasta. Ylivieskassa Draken esitti lähtölaukan jälkeen vahvan kirin, vaikka ehti olla pitkään pussissakin. Nyt muiden takaa hyppyriski on pienempi, joten Killerin pitkällä loppusuoralla saatetaan hyvinkin nähdä Drakenin lento voittoon.

HS:n kolmea varmaa yhdistää se, että ennakoimme jokaisen ravaavan kärkipaikalla. Erityisen paljon lähtöasemista hyötyy piikkispesialisti Kujanpään Jyräys (kohde 4). Huippulupaus Vixeli on parempi hevonen, mutta sitä kuormittaa yönmusta lähtöpaikka.

Lauantain päälähtö on suomenhevosten derby (kohde 6). Siinä 23:tta peräkkäistä voittoa tavoitteleva Parvelan Retu on suursuosikki 45 000 euron ottajaksi.

Toto75-kierros 34 Jyväskylä, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 5,8,9,16,6,10,15 (14,2)

2. lähtö: 9,14,5,13 (2,3)

3. lähtö: 14,3,15,6,7 (4,11)

4. lähtö: 1 (12,9)

5. lähtö: 3 (15,5)

6. lähtö: 2 (4,3)

7. lähtö: 1,6,10,7,11,12,9 (4,8)

49 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (22.8.) klo 15.