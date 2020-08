Baseballin MLB-liigan ottelussa Oakland Athleticsin ja Arizona Diamondbacksin välillä koettiin hämmentävä tilanne. Diamondbacksin Ketel Marte löi virhelyönnin rajusti vasemmalle, pallo lensi katsomoon ja osui suoraan ison pehmonallen päähän.

MLB:ssä ottelut pelataan koronaviruspandemian takia ilman yleisöä. Athletics on tuonut katsomoon pahvihahmojen lisäksi pehmonalleja.

”Pehmolelujen tuominen katsomoon tarjoaa ylimääräisen annoksen outoa todellisuutta”, kirjoittaa Yahoo Sport.

Athleticsin Matt Chapman kertoi aiemmin tällä kaudella, että hänen on vuorovaihtojen välillä yrittänyt heittää palloilla pahvihahmoja. Hänen tavoitteenaan on ollut kokeilla, saako hän tehtyä vahinkoa niihin. Pahvihahmot on kuitenkin tehty varsin kovasta, vettä hylkivästä materiaalista.

Nyt kysymys herää, onko seuraavaksi tavoite osua pehmonalleihin.

Itse ottelun Athletics voitti 5–1.