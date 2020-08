SJK–Honka 0–2 (0–0)

Espoon jalkapallon kirkkain helmi, FC Honka, pyrkii vahvasti irti tasapeliautomaatin maineestaan Veikkausliigassa. Vielä runsas viikko sitten Honka nyhjäsi kotiottelussaan 0–0:n lakeuksien oman joukkueen SJK:n kanssa, mutta perjantaina Seinäjoella etenkin Hongan Jean Marie Dongou näytti, että Honka osaa myös voittaa.

Dongou iski kahdesti toisen puoliajan alkuvaiheessa eikä SJK toipunut missään vaiheessa juuri minkäänlaiseen kiriin. Dongoun maalit syntyivät 51. ja 59. minuutilla. Molemmilla kerroilla Dongou pääsi sutimaan pallon noin metristä verkon perukoille.

Hongalla oli myös mahdollisuuksia lisämaaleihin. Esimerkiksi Macoumba Kandjilla oli paikka tehdä vihdoin kauden avausmaalinsa, mutta sitä ei vieläkään nähty.

Ensimmäisellä puoliajalla SJK oli ainakin lievästi hallitsevampi, mutta kohti 0–0:aa silloin oltiin vahvasti menossa.

”SJK prässäsi tosi hyvin. Toisella puoliajalla ne vähän väsyi, pääsimme pelaamaan meille tutumpaa futista. Emme muuttaneet toisen puoliajan alkuun juuri mitään”, Hongan puolustaja Konsta Rasimus sanoi Ruudun haastattelussa.

Rasimus korosti, että jokainen voitto on nyt erityisen tärkeä, koska tasapelejä on tullut paljon.

Honka pelasi nyt kauden yhdennentoista ottelun eikä tappioita ole nähty. Kun nyt tuli vasta neljäs voitto, tasapeliautomaatin maineessa oleva Honka on kerännyt ”vain” 19 pistettä. Joukkue nousi tasapisteisiin kolmantena majailevan KuPS:n kanssa.

Honka on päästänyt vain viisi maalia. Toiseen päähän on uponnut kymmenen kertaa. Maaleista peräti kuusi on Dongoun tekemiä.

Seuraavaksi Honka kohtaa ensi viikolla 27. elokuuta Eurooppa-liigan yksiosaisessa karsintaottelussa Aarhusin. Ottelu pelataan Tanskassa.

”Kyllähän me lähdemme voittamaan ja pääsemään jatkoon. Ei sinne asti muuten lähdettäisi”, Rasimus tuumasi.