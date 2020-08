Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjien Jesperi Kotkaniemen, Joel Armian ja Artturi Lehkosen aika NHL:n pudotuspelikuplassa päättyi, kun Canadiens hävisi itälohkon pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Philadelphia Flyersille.

Philadelphia vei ottelusarjan kuudennen pelin maalein 3–2 ja koko ottelusarjan voitoin 4–2.

Armia otti syöttöpisteet Montrealin molemmista maaleista, jotka laukoi Nick Suzuki. Suzukin kavennus 2–3:een jäi Canadiensin viimeiseksi onnistumiseksi. Montreal voitti laukaustilaston 33–17, mutta ei pystynyt tasoittamana peliä kolmannessa erässä.

Kotkaniemi pelasi 17 minuuttia, vaikka joukkueiden edellisen kohtaamisen jälkeen oli epäselvää, onko hänellä lainkaan asiaa jäälle.

Suomalainen ajettiin torstain vastaisena yönä kaukalosta suihkuun sen jälkeen, kun hän taklasi Philadelphian Travis Sanheimia ottelurangaistuksen arvoisesti.

Philadelphia voitti edellisen kerran pudotuspelisarjan keväällä 2012, jolloin Flyers pudotti Pittsburgh Penguinsin jatkosta. Flyers kohtaa toisella pudotuspelikierroksella New York Islandersin.

”On mahtavaa saada ensimmäinen hoidettua, mutta emme ole lopettaneet. Aiomme jatkaa parantamista ja oman pelimme pelaamista. Menemme niin pitkälle kuin pystymme”, Flyersin Ivan Provorov lupasi NHL:n nettisivuilla.

NHL:n viime kauden mestarijoukkue St. Louis Blues ei pystynyt pakon edessä voittoon länsilohkon pudotuspelikuplassa Edmontonissa, vaan lähti myöhään alkaneelle kesälomalle hävittyään Vancouver Canucksille 2–6.

Vancouver eteni voitoin 4–2 toiselle kierrokselle, jossa se kohtaa Vegas Golden Knightsin.

Edellisen kerran Canucks pääsi ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta jatkoon 2011, jolloin Vancouver meni aina loppuottelusarjaan asti.

Bluesin maalivahti Jordan Binnington päästi 18 laukauksesta neljä maaliin ja luisteli vaihtoon toisessa erässä. Hänen tilalleen tullut Jake Allen torjui viisi laukausta.

”Vegas on ykköseksi rankattu joukkue tällä puolella (länsilohkossa), joten meillä on kädet täynnä töitä, mutta olemme valmiina”, Vancouverin valmentaja Travis Green ennakoi.

Vegas ja Vancouver ovat kohdanneet kahdesti tällä kaudella, mutta pudotuspeleissä joukkueet eivät ole koskaan aiemmin olleet vastakkain.

”Mielestäni he muistuttavat paljon St. Louisia. He ovat kokenut joukkue, joka tulee taistelemaan joka päivä. He tietävät, minkätyylistä jääkiekkoa he haluavat pelata ja he tekevät erittäin kovasti töitä. Meidän pitää olla valmiina, päättäväisiä ja näyttää työmoraalimme, sitten pärjäämme”, Canucksin Brock Boeser ennakoi.

Joukkueiden tämän kauden keskinäisissä otteluissa Boeser oli Canucksin paras pistemies yhdellä maalilla ja kolmella syötöllä.