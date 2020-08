Huippu-urheilutaustan omaava kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk) on elokuun alussa päättyneen tiede- ja kulttuuriministerin sijaisuutensa jälkeen ehtinyt harrastaa taas enemmän liikuntaa.

Lauantaina Kosonen, 44, kilpaili Puumalassa itselleen hieman uudemmassa lajissa swimrunissa, joka on yhdistelmä polkujuoksua ja uintia.

Kosonen sijoittui Saimaa Swimrun -kilpailun naisten sprinttisarjassa kolmanneksi. Hän suoriutui ajalla 1.22.56 reitistä, jolla oli yhteensä yhdeksän kilometriä juoksua ja 700 metriä uintia. Juoksu- ja uintiosuudet vuorottelivat.

”Tykkään kovasti lajista, koska siinä yhdistyy vahvasti luonnon keskellä oleminen, kun uidaan järvien ylityksiä ja lähdetään saman tien juoksemaan metsään tai poluille. Polkujuoksu on minulle tuttua ja onnistuu helposti, mutta uinti on tosi haasteellista, koska sitä en ole kovin paljon tehnyt”, Kosonen sanoi sunnuntaina HS:lle.

Tämä oli toinen kerta, kun savonlinnalainen Kosonen kilpaili swimrunissa. Viime vuonna hän osallistui kaverinsa kanssa parisarjassa Puruvesi Swimruniin.

Viime vuonna Kosonen kertoi ryhtyneensä harrastamaan avovesiuintia, mutta hän kokee uinnin olevan itselleen edelleen selviytymistaistelua.

”Mutta otan sen siltä kannalta, että siinä on kisalle haastetta. On kieltämättä aikamoista katsella muita, jotka vetävät ohi kuin heillä olisi perämoottori käytössä. Siinä käyn oman kärsivällisyyden kanssa pientä henkistä taistelua. Hauskaahan sen on.”

Kosonen arvelee, että hänet nähdään swimrun-kisoissa tulevaisuudessakin.

”Se on sellainen laji, johon minun on hirveän helppo suhtautua huumorismielellä. Suunnistuksessa saattaa otsa mennä liikaa kurttuun, koska siinä on tiettyjä historiallisia paineita, ja kykyjäkin kuvittelen olevan. Mutta swimrun on sellaista hauskuutusta nimenomaan sen kauniin luonnon ja yhdessä siellä pärskimisen takia.”

Kosonen on saavuttanut hiihtosuunnistuksessa muun muassa viestin maailmanmestaruuden ja muita arvokisamitaleita.

Myöhemmin hän on viihtynyt pääasiassa kesäsuunnistuksen parissa, mutta tällä kaudella takana on vain pari starttia.

Hanna Kosonen suunnisti Kangasalan Jukolassa vuonna 2019.

Ministerinä Kosonen vastasi myös urheiluasioista.

”Kieltämättä koronakevät oli melkoista istumamaratonia. Siitä oli kyllä aikamoinen veivaaminen, että sai itsensä jälleen jonkinlaiseen liikunnalliseen vireeseen. Nyt on onneksi ollut aikaa käydä lenkillä, ja on jo tosi hyvä olo”, sanoi Kosonen, joka on kilpaillut viime vuosina myös polkujuoksussa ja parilla puolimaratonilla.

Kosonen toimi ministerinä noin vuoden ajan.

”Se oli tietenkin tosi hieno kokemus olla nimenomaan myös urheiluministeri. Uskon, että omasta taustasta ja ruohonjuuritason tuntemuksesta oli aika paljon hyötyä”, sanoi Kosonen, joka iloitsee siitä, että monet ihmiset ovat löytäneet koronapandemian seurauksena ulko- ja luontoliikunnan.