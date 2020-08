Sami Välimäki jatkoi sunnuntaina mainioita tulokkaan esityksiään golfin Euroopan-kiertueella.

Välimäki taisteli pitkään voitosta Walesissa pelatussa kilpailussa, mutta joutui lopulta taipumaan toiseksi.

Tulos oli talvella Omanin kisan voittaneelle pirkkalalaiselle toiseksi paras pääkiertueella, kun takana on vain 11 kilpailua.

Viime viikolla samalla kentällä pelatussa kilpailussa Välimäki jakoi kuudetta sijaa.

Tällä kertaa merkittävänä bonuspalkintona kärkisijasta tuli paikka uran ensimmäiseen major-turnaukseen.

Kyseessä on kauden toinen arvokilpailu US Open, joka pelataan tänä vuonna New Yorkissa syyskuun lopulla.

Walesissa Celtic Manor Resortin kentällä pelatun kisan voitti Ranskan Romain Langasque, jolle titteli oli ensimmäinen Euroopan-kiertueella.

Langasque nousi kärjen takaa virheettömällä kuuden birdien kierrostuloksella 65 ja päätyi yhteistulokseen –8.

Välimäen tulos päätöskierroksella oli 69 ja tappiota voittajalle tuli kaksi lyöntiä.

Välimäki esitti yhden päivän hienoimmista lyönneistä 16. reiällä. Tilanne näytti hankalalta, kun hänen avauslyöntinsä kaarsi vasemmalle paksun näköiseen heinikkoon.

Sieltä Välimäki onnistui lyömään pallonsa noin 170 metrin päästä viiteen metriin ja sai tv-lähetyksen selostajat hämmästelemään.

Välimäkeä haastateltiin jo kierroksen aikana suoraan tv-lähetykseen. Hän sanoi saavansa nyt etua siitä, että hänellä oli jo kokemusta voittamisesta.

”Tiedän, että osaan voittaa. Minun ei myöskään ole pakko voittaa, joten voin nauttia tästä hetkestä”, Välimäki sanoi viitaten siihen, että painetta pelioikeuden uusimiseen ei ole.

Välimäki alkaa ollaa vahvoilla kiertueen vuoden tulokkaaksi, jos sellainen tällaisella torsoksi jäävällä kaudella valitaan.

Ennen viimeistä reikää Välimäki oli kolmantena. Hänen edellään toisena oli Ruotsin Sebastian Söderberg, joka kuitenkin epäonnistui lähestymislyönnissään ja putosi triplabogilla viidenneksi.

US Openiin oli jaossa paikat kymmenelle parhaalle rankingista, johon huomioitiin viiden tuoreimman kilpailun tulokset. Välimäki sijoittui tuossa rankingissa seitsemänneksi.

Miesten major-kilpaluissa on aiemmin pelannut vain kaksi suomalaista, Mikko Ilonen ja Mikko Korhonen.