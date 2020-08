Helsingin Tarmon nyrkkeilysali on tunnettu hyvästä seurahengestään. Päävalmentaja Marko Metzin mukaan ilmapiiri syntyy siitä, että salilla on niin hyviä ihmisiä.

Uudelle tulijalle nyrkkeilysalin kynnys saattaa tuntua korkealta, koska liittyyhän lajiin lyöminen. Kynnystä voi korottaa se, ettei tiedä, millainen vastaanotto salilla odottaa.

Helsingin Tarmon (HeTa) nyrkkeilysalin kynnys on matala, sillä paikka on tunnettu hyvästä seurahengestään. Seurassa on monia pitkäaikaisia harrastajia ja kilpailijoita.

Tarmolla käy myös paljon vierailijoita muista seuroista, osa on jäänytkin sinne.

Anette Valtanen aloitti nyrkkeilyn HeTan salilla yhdeksän vuotta sitten, 16-vuotiaana. Hän puhuu seurasta toisena perheenä.

”Jokainen voi olla oma itsensä, kaikki otetaan vastaan sellaisina kuin ovat. Ja ymmärretään, että kaikilla on hyviä ja huonoja päiviä välillä. Kaikki me olemme hyvällä tavalla kajahtaneita.”

”Jos naiset ja miehet treenaavat erikseen, on se vähän niin kuin kaksi eri seuraa, vaikka kaikki ovatkin samassa seurassa.”

Sam Morovati, Anu Lammi ja Anette Valtanen lämmittelevät varjonyrkkeilemällä.

Hyvällä tavalla kajahtaneisuus näkyy siinä, kuinka huumoria salilla viljellään. Etenkin kilparyhmäläiset näkevät toisiaan lähes päivittäin, niin salilla kuin sen ulkopuolellakin.

Seura myös järjestää yhteistä ohjelmaa, kuten vuosittaisia Tallinnan-risteilyjä. Seuran jäsenten kesken toimivat myös muuttopalvelut, lampunasennukset ynnä muut arjen kriisipalvelut.

Kun nyrkkeilysali hiljattain muutti Merihakaan, vietettiin vanhalla salilla vielä yhden kilparyhmän jäsenen kolmekymppiset. Diskovalojen loisteessa ja savukoneen sumussa jätettiin jäähyväiset Sturenkadun treenipaikalle.

Miehet ja naiset, kuten myös tytöt ja pojat harjoittelevat salilla yhdessä. Kolme vuotta HeTa:lla nyrkkeillyt Kerim Kadyrov uskoo sen vaikuttavan seuran ilmapiiriin.

19-vuotias Kadyrov harjoitteli aiemmin salilla, jossa näin ei ollut.

Yksi maajoukkueen tämän hetken menestyneimmistä miesnyrkkeilijöistä, Arslan Khataev, on aiemmin edustanut Porvoon Nyrkkeilyseuraa. Khataev muutti hiljattain pääkaupunkiseudulle ja edustaa jatkossa Helsingin Tarmoa.

Uutta seuraa pohtiessa ratkaisuun vaikuttivat järkisyyt, kuten sopivan kokoiset sparrikaverit ja seuran taloustilanne. Mutta Khataev halusi myös seuran, jossa voi tuntea kuuluvansa joukkoon.

Khataev käy toisellakin helsinkiläissalilla harjoittelemassa, mutta siellä jokainen keskittyy enemmän omaan harjoitteluun eikä tunnelma ole yhtä yhteisöllinen.

”Tämä on vähän niin kuin perhe. Tykkään, että kaikilla on samat säännöt ja kaikki tulevat toimeen muiden kanssa.”

”Me vedetään päivä kerrallaan fiiliksen mukaan. Se on tuottanut tulosta, vaikka moni ei sitä uskokaan.”

Vaikka ihmiset ovat lempeitä, treeni on kovaa. Arslan Khataev ja Sam Morovati viimeisen tehtäväerän jälkeen.

Tänä kesänä Helsingin Tarmo valittiin vuoden helsinkiläiseksi urheiluseuraksi, ensimmäisenä nyrkkeilyseurana.

Kilpanyrkkeilijöiden päävalmentaja Marko Metz toteaa seurahengen syntyvän siitä, että salilla on hyviä ihmisiä. Valmentajalla iso merkitys siinä, millaiseksi ilmapiiri muodostuu.

Metzin valmennustapaa voisi kuvailla varsin humaaniksi. Hän ei aseta tavoitteita tai määrittele, mihin kenenkin olisi päästävä. Hän tulee treeneihin ja auttaa jokaista päivä kerrallaan.

”Usein ajatellaan, että pitäisi olla jotakin tai tähdätä jonnekin, me vedetään päivä kerrallaan fiiliksen mukaan. Se on tuottanut tulosta, vaikka moni ei sitä uskokaan. Ei monessakaan seurassa ole näin montaa tyyppiä, jotka ovat olleet seurassa kymmeniä vuosia.”

”Olin treenannut vuoden eikä kukaan ollut sanonut minua punapääksi.”

Päävalmentaja Marko Metz huomioi jokaista nyrkkeilijää yhtä paljon. Suvi Tujula ja Erika Häggvist tekevät pariharjoitusta.

”Peristadilaisen” seuran henki kantautuu jo hyvin kaukaa. Helsingin Tarmo perustettiin vuonna 1931.

Metz itse päätyi nyrkkeilysalille koululaisena vuonna 1976 erikoisen tapahtumaketjun seurauksena. Punaiset hiukset olivat koulukavereille syy kiusata, ja Metz joutui koulussa usein tappeluihin. Lapset haukkuivat häntä punapääksi, mutta kerran puutyön opettaja teki saman. Metz ei asiaa sulattanut.

”Mietin, että aikuiset eivät voi tuolla lailla tehdä. Jos lapset haukkuvat se on vielä ok, mutta aikuiselta se ei ollut.”

Metz näki, kun opettaja meni lautavarastoon. Hän lukitsi opettajan sinne ja heitti avaimen pois.

Tapauksesta nousi tietenkin meteli. Opettajien pohtiessa Metzille rangaistusta, oli kostoiskun kohteeksi joutuneella puutyöopettajalla ajatus. Hän oli kuullut Metzin tappeluista ja päätti viedä pojan nyrkkeilysalille.

”Minulle hän vain sanoi, että tule tiistaina, ota kamat mukaan, nähdään koululla neljältä. Ja hän toi minut tänne. Opettaja oli itsekin käynyt salilla ja ajatteli varmaan, että tämä olisi minulle hyvä paikka.”

HeTan salilla kukaan ei kiusannut Metziä.

”Olin treenannut vuoden eikä kukaan ollut sanonut minua punapääksi. Ajattelin, että johan on ihme sakkia. Sitten vanhemmat äijät keksivät, että sanovat minua Irlantilaiseksi. Ajattelin, että se kuulostaa kivalta, irlantilaisethan ovat kovia nyrkkeilijöitä.”

”Ei täältä kukaan ole halunnut pois lähteä ennen kuin on haudattu.”

Marko Metz tuli HeTa:n treeneihin koululaisena. Kukaan ei kutsunut häntä punapääksi, sen sijaan Metz sai mairittelevan lempinimen ”Irlantilainen”.

Tarmossa harjoittelee Suomen mestareita, nuorten ja aikuisten maajoukkue-edustajia ja vasta-alkajia. Salilla tasa-arvo tarkoittaa sitä, että valmentaja ei nosta ketään jalustalle, kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Myös vierailijat otetaan lämpimästi vastaan.

”Ulkopuolisten on aika helppo tulla tänne, tässä joukossa tuntee itsensä nopeasti hyväksytyksi. Täällä ei ole mitään leijoja”, Metz toteaa.

Kilparyhmässä harjoittelevat yhdessä eritasoiset, -ikäiset ja eri sukupuolta olevat nyrkkeilijät. Se luo yhteishenkeä, mutta taustalla on valmennuksellinen ajatus.

”Sekaisin treenataan, sehän on juuri se mikä kehittää. Vanhemmat ja paremmat ottelijat oppivat harjoittelemaan nuorempien, heikompien tai kokemattomampien kanssa. Sekin kehittää eikä pelkästään se, että aina ottaa jonkun supertyypin kanssa. Siitä on molemmille hyötyä.”

Eikä sali ole vain nuorten paikka, välillä harjoituksissa näkee harmaampiakin kehäkettuja.

”Johtokunnan yli 70-vuotiaat ovat yhä aktiivisesti mukana ja käyvät myös treeneissä, heillä on omat ajat ja he käyvät myös meidän kanssa treenaamassa. Ei täältä kukaan ole halunnut pois lähteä ennen kuin on haudattu”, Metz kertoo.

Nyrkkeily on kova ja kuluttava laji niin fyysisesti kuin henkisestikin. Siksi ei ole kovin ihmeellistä, että lajikiintiö tulee jossain vaiheessa täyteen. Sekin ymmärretään.

”Jos laji alkaa kyllästyttää, niin useimmat haluavat silti jäädä, valmentavat tai käyvät vain harvemmin. Kaikille löytyy rooli, kenellekään ei sanota ei käy tai että et tiedä mitään, kaikki tietävät yhtä paljon.”

Eettisiä periaatteita ei ole tarvinnut erikseen kirjata mihinkään, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus ovat läsnä ihmisissä.

Paljon syntyy siitä, että yhdessä jaetaan niin treenit kuin arkea sen ulkopuolellakin.

”Käydään Populuksessa laulamassa karaokea,” kisaryhmän treenejä vetävä Timo Liljeroos huikkaa.

”Sitäkin”, Metz vahvistaa.

Treenit ovat päättyneet jo jokin aika sitten, ja viimeisetkin nyrkkeilijät ovat poistumassa. Sam Morovati heittää treenikassin selkään ja kävelee ulos salilta.

”Älä sitten päädy nakkikioskille. Ja jos tulee ongelmia, niin olet sitten Viipurin Nyrkkeilijöistä”, Liljeroos huutaa perään.