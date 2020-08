Tokion olympialaisista paikkaa hakenut sulkapalloilija Airi Mikkelä lopettaa uransa. Mikkelä, 27, on lajin kuusinkertainen Suomen mestari ja edustanut Suomea arvokisoissa yli 20 kertaa. Maailmanlistalla hän oli parhaimmillaan sijalla 48.

Päätös lopettamisesta kypsyi kesän aikana.

”Huomasin, että jaksan tehdä ehkä 60 prosenttia siitä, mitä huippu-urheilu vaatisi. Olin alun perin ajatellut muutenkin, että ura päättyy Tokion olympialaisiin, ja sitten, kun ne siirtyivät, ajattelin, että satsaan vielä vuoden”, Mikkelä kertoi Sulkapalloliiton tiedotteessa.

”Lopettaminen tuntuu nyt kuitenkin oikealta ratkaisulta, kun Tokion kisoistakaan ei ole minkäänlaista varmuutta.”

Mikkelä nostaa uraltaan hienoimmiksi kokemuksiksi Rion olympiakarsinnan, ulkomailla asumisen ja urheilun myötä syntyneet ystävyyssuhteet.

”Huippu-urheilijan arki on kasvattanut fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Olen joutunut käsittelemään monenlaisia asioita ja löytämään välineitä mielen hallintaan. Sulkapallo on tuonut elämääni valtavasti hyviä asioita.”

Päätöksen tehtyään Mikkelä koki runsaasti haikeutta.

”Nyt tuntuu kuitenkin jo siltä, että kaikki on mahdollista. Jatkan opintojani, ja minulla on monenlaisia haaveita ja suunnitelmia tulevaisuuden suhteen. Ihmeellinen vapaus, kun voi punttisalillakin tehdä mitä haluaa eikä tarvitse niin tarkkaan miettiä, mikä on hyödyllistä juuri sulkapallon näkökulmasta”, Mikkelä toteaa.

”En ajatellut jättää lajia kokonaan. Käyn mielelläni sparraamassa naispelaajia auttaakseni heitä kehittymään ja pääsemään mahdollisimman pitkälle.”