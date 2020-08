Snookerin maailmanmestaruuden kuudennen kerran voittanut Ronnie O’Sullivan on innostunut juoksemisesta. Guardianin haastattelussa O’Sullivan kertoo, että hän hankki itselleen koronatauon aikana myös juoksuvalmentajan.

”Voin juosta tunnin ajan 7.45–8 minuutin mailivauhdilla (maili on noin 1,6 kilometriä). Juokseminen on huumeeni”, O’Sullivan sanoo.

O’Sullivan on vakuuttunut, että juokseminen tekee ihmisistä iloisia.

”En ole koskaan nähnyt Joshua Cheptegeitä [5 000 metrin ME-mies] onnettoman näköisenä. Kuinka kukaan voisi näyttää onnettomalta maratonin jälkeen? Juokseminen tarjoaa luonnollisen hyvänolontunteen.”

Kun Guardian kysyy, mikä oli O’Sullivanin huippukohta tämän vuoden snookerin MM-kisoissa Sheffieldissä, vastaus tulee nopeasti.

”Juokseminen. Kun olin siellä, heräsin ja ajattelin: ’V***u, minun täytyy hoitaa tämä tänään.’ Sitten aamulla kello 7.45 lähdin juoksemaan ja unohdin snookerin. Söin aamiaisen, otin suihkun, tein hyvän juoksulenkin ja ajattelin: ’Täytyypä mennä ja pelata hiukan snookeria.’ Joten jos snooker sujuisi paskasti, minulla olisi jo ollut hieno päivä.”

O’Sullivan sanoo, että juokseminen on hänelle täydellinen asia myös siksi, että lajin parissa on mukavia ihmisiä. Toisin on hänen mielestään pyöräilyssä.

”Pyöräilyssä täytyy käyttää 10 000 puntaa pyörään. Siellä on runsaasti persläpiä, koska heillä on rahaa ja he ajattelevat rahan olevan tärkein asia. En voi sietää sellaisia ihmisiä. Sellaista väkeä ei ole juoksumaailmassa”, O’Sullivan vakuuttaa.