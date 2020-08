Jari Kurrin ja Jokerien saama tieto on, että kauden pitäisi alkaa Minskissä ensi viikolla.

Jokereilla on kaksi päivämäärää, joiden tulevat tapahtumat saisivat jo olla selvillä, mutta niin ei ole vieläkään.

Jääkiekkoliiga KHL kertoo aloittavansa pelit ensi viikolla, ja Jokerien kausi starttaisi Minskissä torstaina 3. syyskuuta.

Tämä on se ensimmäinen päivämäärä.

Toinen on kuusi päivää myöhemmin, kun Jokerien pitäisi pelata kauden ensimmäinen kotiottelu 9. syyskuuta Neftehimikiä vastaan.

Vielä keskikesällä Jokerien suurin murhe oli Venäjän huolestuttava koronavirustilanne, mutta nyt vähintään yhtä suuri ongelma on epäsuosioon joutunut diktaattori.

Valko-Venäjän vahva oppositio vaatii diktaattoripresidentti Aljaksandr Lukašenkan eroa ja täyttää pääkaupunki Minskin kadut illasta toiseen. Ja juuri Minskiin Jokerien pitäisi matkustaa vuorokautta ennen avausottelua.

”Mitään muutosta ei ole tullut. Vähän seurataan tilannetta joka suunnasta, mutta ei ole muuta tietoa kuin, että kausi alkaisi”, Jokerien omistaja ja urheilujohtaja Jari Kurri sanoo.

”Olemme olleet sinne viime viikolla yhteydessä ja pyysimme, että siirrettäisiin peliä. He eivät olleet halukkaita siirtämään peliä”, Kurri kertoi kontakteista suoraan KHL-seura Minskin Dinamoon.

”Näillä näkymin kausi alkaa. Seurataan tilannetta, mutta jos tulee jokin ohjeistus jostain, toimimme sen mukaan.”

KHL on vahvasti Venäjä-vetoinen liiga eikä itänaapurissa nähdä Minskin mielenosoituksia niin vakavana asiana kuin lännessä ja EU:ssa.

Ja koska Jokerit kuuluu KHL:ään, on sen toimittava sen mukaan, mitä sarjassa tehdään.

Tilanne on poliittisesti hankala eikä millään lailla helppo Jokereille, vaikka seuraa haluaakin pysyttäytyä poissa politiikasta.

”Ikävä ajoitus kaikin puolin, ja senkin takia täytyy kuunnella tarkasti, jos tulee ohjeistuksia. Jos tulee uusia ohjeita, totta kai me toimimme niiden mukaan.”

Jokerit on vain saanut vastauksen, että heidän turvallisuutensa on taattu, jos ja kun he Minskiin matkustavat.

Tulevaan kotiavaukseen liittyvät yksityiskohdat ovat edelleen ratkaisematta. Jokereilla on malli kiekkokuplasta, johon KHL-joukkueiden yksityiskoneet laskeutuisivat Helsingissä.

Ensimmäinen asia on testaus, johon jokainen joukkue velvoitetaan, mutta paljon muutakin kuplaan kuuluu.

”Joukkueet menevät suoraan hotelliin, jossa heillä ovat omat kerrokset, omat ruokailut ja jäähalli on ns. clean area (puhdistettu alue). Siellä saavat liikkua vaan ne, jotka on testattu. Muut eivät pääse sille alueelle. Pelit jälkeen he lähtevät pois.”

Perustestaukset ovat viiden päivän välein ja uudet testit Suomeen tultua. Myös Jokerit on käynnistämässä laajat testaukset kauden kynnyksellä.

KHL-joukkueet ovat eläneet melkein samanlaisessa kuplassa tähänkin asti, mutta nyt tulisivat uutena liikkumisrajoitukset. Kaupungille ei enää mennä kahville ottelua edeltävänä päivänä.

”Maskit ja todennäköisesti hanskat päällä liikutaan. Se on sama juttu kuin meillä, kun me liikumme siellä.”

Jokerit on ollut yhteydessä useisiin viranomaisiin saadakseen vahvistuksen venäläisjoukkueiden saapumiselle Suomeen.

”Kuka tekee lopulta siitä juridisen päätöksen, emme ole saaneet selville”, Jokerien toimitusjohtaja Eveliina Mikkola sanoi.

Jos jollakin joukkueella todetaan koronavirustartunta ja ottelu jää pelaamatta, merkitään tulos niin sanotuksi tekniseksi häviöksi. Uutta päivämäärää ei ottelulle järjestetä.