Yleisurheilu

Aaron Kangas istui penkillä kotonaan Kankaanpäässä autotallissa, jossa hän on treenannut paljon yhdessä kuulantyöntäjäveljensä Artun kanssa.

Aaron Kankaan treenitallissa ei hifistellä

Moukarinheittäjä Aaron Kangas on tällä hetkellä tilastojen mukaan kansainvälisesti kovin suomalainen yleisurheilija. Lajissaan hän on maailmantilastossa kolmantena. Oma ennätys on parantunut useita metrejä. Siksi hän hymyilee – paljon.

Iloiset kasvot ja ärhäkkä räksytys tervehtivät vierailijaa kankaanpääläisen omakotitalon pihalla. Kasvot ovat tulleet tutuksi tämän kesän yleisurheilukisoista. Hymy on ollut naamalla silloinkin, sillä moukarinheittäjä Aaron Kankaalla on kulkenut.

