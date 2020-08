Jääkiekon NHL-joukkue Dallas Starsin suomalaispuolustaja Miro Heiskanen on jatkanut vakuuttavia otteitaan NHL-pudotuspeleissä. Maanantai-iltana 21-vuotias Heiskanen rikkoi vanhan suomalaisennätyksen: hän nousi yksien NHL:n pudotuspelien kaikkien aikojen parhaaksi suomalaispuolustajien pistemieheksi.

Heiskasella on nyt koossa tehopisteet 3+11=14. Pistesaalis on tullut yhdentoista pelin aikana. Dallas johtaa ottelusarjaa Coloradoa vastaan voitoin 2–0, joten Heiskasella on hyvät mahdollisuudet lisäpisteisiin. Pudotuspelit ovat puolivälierävaiheessa.

Ennen Heiskasen pistetehtailua yksien NHL:n pudotuspelien kovimmat tehopisteet suomalaispuolustajilta olivat 13 pistettä. Siihen lukemaan on päässyt kolme pelaajaa: Reijo Ruotsalainen vuonna 1990, Jyrki Lumme vuonna 1994 ja Janne Niinimaa 1997.

Ruotsalainen keräsi pisteensä 22 pudotuspeliottelussa, Lumme 24:ssä ja Niinimaa 19:ssä.

Jos mukaan otetaan hyökkääjät, Heiskasella on vielä matkaa Jari Kurrin ennätykselliseen 31 pisteeseen (19+12), jotka hän takoi vuoden 1985 pudotuspeleissä.