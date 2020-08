Entinen pikajuoksutähti, olympiavoittaja jamaikalainen Usain Bolt on saanut koronavirustartunnan, kertoo Jamaikan terveysministeri Christopher Tufton uutistoimisto AFP:n mukaan.

Bolt oli maanantaina karanteenissa vain muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli juhlinut 34-vuotissyntymäpäiviään. Bolt ei itse vahvistanut testin tulosta, mutta hän pyysi kaikkia hänen kanssaan kontaktissa olleita menemään vapaaehtoiseen karanteeniin.

Bolt myös totesi Twitter-viestissään, että hänellä ei ole oireita.

Jamaikan pääministeri Andrew Holness kertoi, että poliisi tutkii syntymäpäiväjuhlien tapahtumia.

”On raportoitu Usain Boltiin liittyvästä toiminnasta”, Holness totesi.

Sosiaalisessa mediassa on ollut kuvia juhlista, joissa Bolt tanssi väkijoukon kanssa eikä kellään ollut esimerkiksi kasvomaskeja. Juhlissa oli mukana useita urheilijoita, muun muassa Manchester Cityn ja Englannin maajoukkueen hyökkääjä Raheem Sterling.

Bolt on moninkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari 100 ja 200 metrin juoksuissa. Molempien matkojen maailmanennätykset ovat yhä hänen nimissään. 100 metrin ennätys on 9,58 ja 200 metrin 19,19. Molemmat on juostu Berliinin MM-kisoissa vuonna 2009.