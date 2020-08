Mikko Korhonen on golfin miesten Euroopan-kiertueen pistelistan sijalla 68.

Golfammattilainen Mikko Korhonen pitää kuukauden mittaisen kilpailutauon käsivamman takia. Vammaa kutsutaan tenniskyynärpääksi.

Kipu Korhosen oikeassa kyynärpäässä pakotti hänet jättämään viime viikolla pelatun miesten Euroopan-kiertueen Walesin avoimen turnauksen kesken.

”Käsi äityi todennäköisesti puutarhahommista. Niitä tuli korona-aikaan tehtyä aika paljon. Vähän se kipuili ennen kisoja, mutta ärtyi lyömisestä sitten lisää”, Korhonen kertoi tiedotteessa.

Korhonen on Euroopan-kiertueen pistelistalla sijalla 68.

”Se hyvä puoli tässä on, että jos vammojen takia on pakko pitää taukoa, nyt on siihen hyvä aika”, Korhonen sanoi.

Walesin avoimissa tuli suomalaismenestystä, kun Sami Välimäki sijoittui kisassa toiseksi.