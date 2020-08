PK-35:llä ja PK-35 Vantaalla on yhteinen historia ja seuralogo, samat värit ja lähes sama nimikin. Ei ihme, että sekaannuksia tulee.

Kansallisessa liigassa eli jalkapallon naisten pääsarjassa nähdään keskiviikkona kahden eniten toisiinsa sotkettavan suomalaisen urheiluseuran kohtaaminen.

Joukkueilla on yhteinen historia, täsmälleen samanlainen seuralogo, kuvioinniltaan punamustaraitainen kotipaita ja yksivärinen valkea vieraspaita sekä lähes sama nimikin.

Toinen joukkueista on helsinkiläinen PK-35 ja toinen PK-35 Vantaa. Kumpikin käyttää Twitter-keskusteluissaan aihetunnistetta #punamusta, joka on lisätty myös Twitter-tilien profiiliteksteihin.

Ei siis ole ihme, että sekoittuminen on säännöllistä.

”Jos ei nyt ihan päivittäin, niin vähintään viikoittain. Ihmiset, jotka eivät välttämättä seuraa jalkapalloa niin paljon, sekoittavat hyvin usein”, sanoo PK-35 Vantaan päävalmentaja Jari Väisänen.

”Serkkunikin soitti, että minkälaista oli olla Stadikalla. Sanoin, että en ollut Stadikalla vaan olin uimassa joukkueen kanssa.”

Stadikalla Väisänen viittaa viime viikolla pelattuun uudistetun Olympiastadionin avausotteluun, jossa kohtasivat PK-35 ja HJK.

Myös PK-35 Vantaan kapteenilla Sanna Saarisella on Helsingin derbystä samansuuntaisia kokemuksia kuin valmentajallaan.

”Joku on tullut sanomaan, että hei, te pelasitte Olympiastadionilla. Sitten on silleen, että se oli se Helsingin PK ja me olemme Vantaan PK”, Saarinen kertoo.

”Kyllä niitä [sekaannuksia] tulee, mutta semmoista se on.”

Keskiviikon kotijoukkueen PK-35:n hyökkääjä Katja Hakala pitää joukkueiden sekoittamista inhimillisenä.

Pelaajan näkökulmasta katsottuna nimiasialle ei saa antaa liikaa painoarvoa, mutta markkinointimielessä Hakala näkee samankaltaisissa nimissä myös mahdollisuuden.

Hän selvitti pro gradu -tutkielmassaan naisten jalkapallon kaupallistamista sponsorien näkökulmasta.

”Mielestäni tästä pitäisi ottaa enemmän iloa irti. Kaksi PK:ta vastakkain voi herättää erilaista huomiota, näkyvyyttä ja kiinnostusta, että mitä ihmettä? Mitä täällä tapahtuu? Toivottavasti asia voidaan kääntää positiiviseksi”, Hakala sanoo.

Katja Hakala on tehnyt tällä kaudella kaksi maalia PK-35:lle.

Molempien joukkueiden historia pohjaa Viipurin Pallokerhoon, joka perustettiin vuonna 1935 ja joka siirtyi sotien jälkeisten aluemenetysten vuoksi Suomeen ja Helsinkiin.

Neuvostoliitto vaati, etteivät seurat saaneet käyttää rajan taakse jääneitä paikkakuntia osana joukkueidensa nimiä, joten ViPK muuttui vuonna 1948 Pallokerho-35:ksi.

Nykyiseen kotiinsa Pihlajamäkeen PK-35 juurtui vuonna 1966.

”Kaikki on lähtenyt Pihlajamäestä – siellä on meidän juniorit ja edustusjoukkue. Mutta koska PK-35 Vantaa on aina ollut naisten liigan joukkue ja se on ollut julkisuudessa, sekaannuksia tulee varsinkin muilla paikkakunnilla”, kertoo PK-35:n päävalmentaja ja seuraikoni Rami Rantanen.

” ”Totta kai se välillä tuntuu hassulta, jos vierekkäin pannaan samannäköiset logot ja joukkueet.”

Rantanen viittaa kommentissaan syksyn 2008 tapahtumiin. PK-35:n naisten ja miesten edustusjoukkueet siirrettiin tuolloin Vantaalle uusien resurssien ja parempien toimintaedellytysten mahdollistamiseksi.

Vantaan kaupungin tukemat edustusjoukkueet asettuivat Myyrmäen jalkapallostadionille ja saivat nimekseen PK-35 Vantaa. Runsas vuosikymmen sitten saadulla nimellä jatkaa enää vain naisten joukkue.

”Minua ei häiritse valmentajana yhtään, että sarjassa on kaksi näinkin samannimistä joukkuetta. Tunnen taustan ja historian, eikä se vaikuta minuun mitenkään ja tuskin [vaikuttaa] pelaajiinkaan”, PK-35 Vantaan valmentaja Väisänen sanoo.

Myös PK-35:n kapteeni Amanda Rantanen ymmärtää molempia seuroja koskevia nimisekoiluja.

”Nimet ovat menneet joillakin vähän sekaisin. Meitä on saatettu sanoa PK-35 Vantaaksi ja heitä PK-35 Helsingiksi, mutta ei oikeastaan mitään muuta.”

”On niitä muitakin Pallokerhoja, jotka pelaavat Suomessa”, hän lisää.

” ”Onhan se suht ainutlaatuinen tilanne, että näin on.”

PK-35 Vantaan kapteeni Sanna Saarinen kertoo PK-derbyjen sytyttävän pelaajat.

PK-35:n kapteeni Amanda Rantanen on laukonut tällä kaudella kuusi maalia.

Yhteistä historiaa PK-35:n ja PK-35 Vantaan naisjoukkueilta löytyy tämän kauden lisäksi viime kaudesta, jolloin ne päätyivät sattumalta samalle sarjatasolle naisten Ykköseen.

Hallitseva Suomen mestari PK-35 Vantaa ei saanut Palloliitolta liigalisenssiä, joten se pudotettiin sarjaporrasta alemmas. PK-35:lle tarjottiin vapaaksi liigapaikkaa täydennysmenettelyssä, mutta seura ei hakenut sitä.

Molemmat nousivat kauden päätteeksi Naisten liigaan. Sarjan nimi vaihtui keväällä Kansalliseksi liigaksi, ja toiselle nousijoista keksittiin muun muassa sarjan omassa viestinnässä uusi nimi.

PK-35 tunnetaan siitä syystä myös PK-35 Helsinkinä, vaikka seuraa nimeltä PK-35 Helsinki ei ole olemassakaan.

”Alkuun oli pelkkä PK-35 ja PK-35 Vantaa, mutta olemme sitten pyrkineet tuomaan Helsinkiä mukaan, jotta siihen jää entistä vähemmän sekoittumisen vaaraa”, perustelee Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja.

Oikealla nimellään PK-35 näkyy Kansallisen liigan verkkosivujen seurakohtaisessa osiossa. Sivuston etusivulla tulevia otteluita esiteltäessä seura kulkee nimellä PK-35 Helsinki.

”Muun muassa kierrosennakoissa, joissa näkyy pelaavien joukkueiden logot, on saatu myös kaupunki esiin”, Pihlaja sanoo.

”Onhan se suht ainutlaatuinen tilanne, että näin on. Silloin kun PK-35 Vantaa irtaantui PK-35 Helsingistä 2000-luvun loppupuolella ja muutti Vantaalle, ei ehkä osattu ajatella tällaista tilannetta.”

Keskiviikkoillan PK-derby sytyttää molemmat joukkueet

PK-35 Vantaan kapteeni Sanna Saarinen, 28, tietää keskiviikon kamppailun PK-35:tä vastaan olevan erilainen kuin moni muu Kansallisen liigan ottelu.

”Olemme eri kaupungeista, mutta siinä on tietynlainen derbyhenki. Vaikka se ei olekaan kaupungin sisäinen derby, se on PK-derby”, Saarinen sanoo.

Joukkueet kohtasivat viimeksi kesäkuun puolivälissä. Peli oli molemmille kauden toinen, ja Saarinen sai muiden vantaalaisten tavoin poistua kotistadioniltaan 0–2-tappion kärsineenä.

PK-35:n maalit syntyivät Amanda Rantasen, 22, ja Katja Hakalan, 24, laukauksilla.

”Se oli hyvä peli: tasainen vääntö ja molemmat pelasivat hyvää futista. Siitä jäi hyvä fiilis jengille ja itselle”, avausmaalin tehnyt ja toisen syöttänyt kapteeni Rantanen sanoo.

”Siinä oli ihan hyvä flow, ja silloin tuntui, että kaikki onnistuu. Pitäisi saada sama hyvä fiilis omaan tekemiseen. Väitän, että pystymme taas laittamaan heille kampoihin. Olemme kehittyneet paljon, ja huomaa, että peli menee eteenpäin”, Hakala lisää.

” ”Siinä oli ihan hyvä flow.”

PK-35:n päävalmentajan Rami Rantasen mukaan PK-35 Vantaa on hyvä ja laadukas joukkue.

”Heillä on edelleen hyvä, kokenut runko, joka on pelannut pitkään yhdessä hyvällä tasolla ja voittanut mestaruuksia. Ympärille he ovat saaneet lupaavia junioripelaajia”, hän kehuu.

”He haluavat pitää palloa ja rakentaa peliä alhaalta asti. Se on taitava ja hyvä joukkue, joka haluaa pelata futista”, Amanda Rantanen täydentää.

PK-35 Vantaan päävalmentaja Jari Väisänen vaatii suojateiltaan tiukempaa ja yhtenäisempää puolustussuunnan pelaamista kuin kesäkuussa.

”Heillä on hyvät prässääjät, ja meidän pitää olla siihen valmiimpia. Toisaalta meidän pitää olla aggressiivisempia hyökkäyssuuntaan. Uskon, että olemme yksi vastaan yksi -tilanteissa kovempia kuin viimeksi.”

” ”Meidän pitää olla aggressiivisempia hyökkäyssuuntaan.”

PK-35 pelasi edellisen pelinsä Olympiastadionilla.

”Olihan se ihan älytön kokemus, ja varmasti jokainen meistä muistaa sen pitkään”, Katja Hakala arvioi.

PK-35 Vantaa kohtasi viimeksi JyPK:n. Sanna Saarinen laukoi Jyväskylässä kauden avausmaalinsa.

”Olen aina tottunut tekemään maaleja. Roolini on sellainen, etten ole ihan niin ylhäällä kuin aiempina vuosina, ja se toki vaikuttaa, mutta henkilökohtaisesti kausi on mennyt joukkueen mukana nousujohteisesti.”

PK-35–PK-35 Vantaa Pihlajamäen Magnecit-areenalla keskiviikkona 26.8. kello 18. Ruutu-palvelu näyttää pelin suorana.