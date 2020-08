Yleisurheilu

Suomen Urheiluliiton (SUL) uudeksi valmennuksen ja koulutuksen johtajaksi on valittu Jarkko Finni. 48-vuotias Finni siirtyy tehtävään Jyväskylän Kenttäurheilijoiden valmennuspäällikön paikalta.

”Koen olevani valmis tehtävään. Tunnen lajin, kentän ja ihmiset hyvin. Uskon myös, että tiedän mahdollisuudet ja tunnistan haasteet”, Finni sanoo Urheiluliiton tiedotteessa.

Finni on suurelle yleisölle tuttu Yleisradion yleisurheiluasiantuntijana. Hän on taustaltaan kymmenottelija, ja on työskennellyt myös SUL:ssa aiemmin moniotteluiden lajivastaavana. Jyväskylässä asuva Finni on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri.

Finni nosti tiedotteessa esiin kehityskohteena muun muassa sen, että urheilijan tien juniorista kansalliselle tai kansainväliselle tasolle täytyisi olla nykyistä selkeämpi.

Lokakuun alusta alkaen Finni vastaa liiton valmennusjärjestelmän johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi hänen alaisuuteensa valitaan uutena huippu-urheilun valmennuspäällikkö, joka pyörittää aikuisten arvokisa- ja valmennusryhmätoimintaa.

Haku uuteen tehtävään avataan tällä viikolla. Huippu-urheilun valmennuspäällikkö työskentelee Finnin alaisuudessa.

Valmennusjohtajan paikka avautui heinäkuussa, kun SUL kertoi nykyisen valmennusjohtajan Kari Niemi-Nikkolan palaavan virkavapaaltaan opetus- ja kulttuuriministeriöön. Uudessa kuviossa Niemi-Nikkolan paikan täyttää siis kaksi henkilöä.