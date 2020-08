Olympiakomitean toimitusjohtajan Mikko Salosen mukaan liikuntaan kohdistettavalla rahalla on vaikutusta myös työllisyyteen.

Suomen Olympiakomitea vetoaa kannanotollaan hallitukseen, jotta se ei leikkaisi liikunnan ja urheilun rahoitusta ensi vuonna. Sen mielestä liikunnan ja urheilun toimintaedellytykset ovat vakavasti uhattuna.

Pandemian vuoksi Veikkauksen voitot laskivat merkittävästi, mikä tarkoittaa noin 300 miljoonan euron laskua ensi vuoden yleishyödylliseen toimintaan ohjattaviin varoihin. Valtiovarainministeriö arvioi elokuussa omassa budjettiesityksessään, että liikunnan osalta leikkaus tarkoittaisi noin 40 miljoonaa euroa.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo tiedotteessa, että leikkauksen vaikutukset liikuntaan ja urheiluun olisivat dramaattiset.

”Veikkauksen tuloutus laskee, mutta liikunnan ja urheilun merkitys ei ole muuttunut. Hyvinvoinnin, terveyden, yhteisöllisyyden ja elämysten merkitys vain kasvaa haastavina aikoina.”

Olympiakomitean mielestä tilanteeseen olisi ratkaisuja. Se ehdottaa esimerkiksi menetettävän summan kattamista yleisistä budjettivaroista esimerkiksi arpajaisveroprosenttia laskemalla. Lisäksi Olympiakomitean mielestä ”ratkaisuja löytyy myös rahapelipolitiikan keinoilla”.

Olympiakomitea nostaa kannanotossaan lisäksi esiin liikunnan terveysvaikutukset ja niiden tuoman avun työllisyyden nostamiseen.

Hallitus neuvotteli tiistaina valtion ensi vuoden budjetista ministeriöiden yhteisessä neuvottelussa. Pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi neuvottelun jälkeen, että toinen suurimmista avoimista kysymyksistä oli juuri Veikkauksen voittovarojen pienenemisestä syntyvä aukko järjestöjen rahoitukseen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) on sanonut, että aukko on paikattava jotenkin. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on kuitenkin todennut, ettei voi luvata mitään, vaan täytyy laatia kokonaisohjelma.

Hallituksen budjettiriihi järjestetään 14. ja 15. syyskuuta.