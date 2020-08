HIFK:n Anton Tallbacka voitti 400 metrin aitajuoksun Eltsun Tähtikisoissa Helsingissä ajalla 53,68, mutta kisan akrobaattisimman suorituksen teki kisan nelonen, Liedon Parman Samuli Raikunen.

Raikunen kaatui ja heitti takasuoralla kaksi kuperkeikkaa, mutta jatkoi siitä huolimatta maaliin ajalla 59,27.

”Ensimmäinen aita meni väärällä jalalla ja sitten tuli pieni paniikki. Seuraava aita meni päälle ja takajalka nappasi kiinni. Juoksin kuitenkin treenin kannalta loppuun.”

Raikusen ennätys on 53,62, jonka hän juoksi puolitoista viikkoa sitten Kalevan kisoissa.

”Tuota voisi suhteuttaa sillä, että Turussa kaaduin kerran kahdeksannella aidalla ja silti juoksin alle 60 sekuntiin. No vitsailu sikseen, kyllä tämä on ollut hyvä kausi. Välillä oli kolme vuotta ilman tuloskehitystä, mutta on saatu uuden valmennuksen johdolla ihan uusi vaihde touhuun.”

Paikoillaan polkemisen aika kirkasti Raikuselle, miksi hän juoksee.

”Parasta on, että saa tehdä sitä mistä tykkää. Kun tein välillä kolme vuotta duunia ilman tulosta, palkinto oli se, että sain treenata mahtavien tyyppien kanssa. Treeni oli aina päivän paras hetki.”

Raikunen iloitsi tason nostostaan Instagramissa kesällä.