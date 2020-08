Vuoden 2012 Lontoon olympialaisten hopeamitalisti Tuuli Petäjä-Sirén ei suoraan lupaa jatkavansa vuoden 2024 Pariisin kisoihin, mutta hän on innoissaan sinne valitusta purjelautaluokasta. Uuden Iqfoil-luokan purjelaudat suorastaan lentävät veden päällä.

”Olemme tästä kaikki todella innoissamme”, sanoo purjelautailun olympiamitalisti Tuuli Petäjä-Sirén kesken piharakennuksen ulkoseinän maalaamisen.

”Se on mahtava.”

Petäjä-Sirén ei puhu maalausjäljestä vaan purjelautailun uudesta olympialuokasta, joka kulkee nimellä Iqfoil. Se on valittu Pariisin vuoden 2024 olympialaisten purjelautaluokaksi.

Luokan nimessä oleva ”foil” paljastaa, että näillä laudoilla ”foilataan” eli niissä on perinteisten evien sijaan kantosiipi, joka saa purjelaudan lentämään veden päällä. Myös veneissä kantosiivet ovat yleistyneet.

”Suomen purjelautailun harrastajakunnassa näitä on näkynyt jo muutaman vuoden ajan. En itse ollut foilaamista kokeillut ennen tätä kesää”, Petäjä-Sirén toteaa.

Petäjä-Sirén on osallistunut kolmiin olympialaisiin, joissa kaikissa luokkana oli RS:X. Myös ensi vuodelle siirtyneissä Tokion kisoissa, joihin Petäjä-Sirén on jo valittu, purjehditaan vielä RS:X:llä.

”RS:X alkaa olla yli parikymmentä vuotta vanhaa designia ja välineet kehittyvät, joten vuosi sitten alkoi olla ajankohtaista vuoden 2024 olympialaisten välineiden pohdinta.”

Kun päätös tuli, Suomen purjehdusjoukkue laittoi uudet välineet tilaukseen. Ne saapuivat alkukesästä.

”Kun ne tulivat, oli suuri epätietoisuus [koronavirustilanteen takia] kesän kalenterista eli koska pääsee vanhalla tutulla RS:X:llä kisaamaan. Sovimme treeniporukan kanssa, että puolet ajasta mennään uudella ja puolet vanhalla laudalla.”

” ”Teknisesti foiling-lauta käyttäytyy eri tavalla, kun se lentää.”

Tuuli Petäjä-Sirén aloitti tänä vuonna Iqfoil-luokan purjelautailun.

Miten vanha ja uusi olympialuokka eroavat toisistaan muuten kuin katsojan näkökulmasta? Lajihan näyttää nyt suorastaan extreme-lajilta.

”Teknisesti [foiling-lauta] käyttäytyy eri tavalla, kun se lentää. Harjoittelussa ne tukevat toisiaan, sillä suunnilleen samasta lajista on kyse”, Petäjä-Sirén sanoo.

”Uutena haasteena tulee se, että RS:X-luokassa on totuttu pääsemään treenaamaan kelillä kuin kelillä, mutta foiling vaatii tuulta vähintään kolme metriä sekunnissa. Jos on vähemmän, hirveästi ei auta riuhtoa, kun liikkeelle ei vain pääse.”

Iso muutos voi tulla myös kilpailumuodoissa. Olympialaisissa on perinteisesti kisattu vastatuuli-myötätuuliradalla, joka on kierretty pari kertaa. Foilingiin on suunniteltu sivutuulessa purjehdittavaa slalomia sekä maratonia, jossa tehtäisiin pidempi matka, esimerkiksi saaren kiertäminen.

”Jos uudet muodot todetaan toimiviksi, ne voivat tulla neljän vuoden päästä olympialaisiin. Se toisi vähän uutta. SM-kisoissa kokeilimme myös uusia kisaformaatteja”, Petäjä-Sirén sanoo.

Borja Carracedo Serra (vas.), Jakob Eklund ja Tuuli Petäjä-Sirén ottivat palkintosijat historian ensimmäisissä Iqfoil-luokan SM-kisoissa.

SM-kisat käytiin reilu viikko sitten Helsingissä Lauttasaaren edustalla. Kisassa oli mukana 12 kilpailijaa, myös muutamia ulkomaisia purjehtijoita. Miehet ja naiset kilpailivat yhdessä. Mestariksi purjehti Jakob Eklund, kakkoseksi Suomen joukkueen espanjalainen valmentaja Borja Carracedo Serra ja kolmanneksi Petäjä-Sirén.

Koska miehillä purjeen koko on neliömetrin isompi kuin naisten kahdeksan neliömetrin purje, Petäjä-Sirén antoi hieman tasoitusta.

”Kevyen tuulen lentoonlähtökynnys on suunnilleen sama, mutta kun oikeasti alkaa tuulemaan kovempaa, miehille on hyötyä isommasta purjeesta ja suuremmasta voimasta. Minulle se on hyvä juttu, että joutuu laittamaan parastaan, että pärjää pojille.”

Petäjä-Sirén mittasi viimeisenä kilpailupäivänä kovimmaksi nopeudekseen 38,8 kilometriä tunnissa. Vauhti on nopeampaa kuin RS:X:ssä etenkin kevyissä ja keskituulissa, mutta Petäjä-Sirénin mukaan kovissa tuulissa RS:X:llä voi päästä kovempaa.

Ihanteelliseksi tuulennopeudeksi Petäjä-Sirén arvioi 4–9 metriä sekunnissa.

”Silloin lauta menee kovaa ja on hallittavissa. Jos nopeus on yli 10 metriä sekunnissa, se on aika kreisiä. Jos on paljon aallokkoa, hallinnan kanssa tulee lisähaastetta.”

Jakob Eklund, Aleksandra Blinnikka ja Tuuli Petäjä-Sirén kisasivat 16. elokuuta Lauttasaaren edustalla.

SM-kisojen jälkeen jo tällä viikolla olisi Iqfoil-luokan EM-kisat Sveitsissä, mutta Suomesta sinne ei lähde joukkuetta. Sen sijaan lokakuun lopun MM-kisoihin Italian Gardajärvellä olisi tarkoitus osallistua.

”Seuraamme [korona]tilannetta, ja katsotaan, mikä tuntuu siinä vaiheessa mielekkäältä, kun sinne on ajankohtaista lähteä.”

Myöskään harjoittelun takia ei ole kevään tai kesän aikana tarvinnut lähteä ulkomaille. Tähän on kaksikin syytä: olosuhteet Suomessa ovat olleet hyvät ja nyt Petäjä-Sirénillä on Suomessa hyviä harjoituskumppaneita. Hän kehuu muun muassa Suomen naisten joukkueeseen kuuluvia Aleksandra Blinnikkaa ja Anna Haavistoa.

”Foilingissa olemme enemmän samalla viivalla [kuin RS:X:ssä].”

Loppuvuodesta harjoituspaikkaa on kuitenkin jo harkittava rajojen ulkopuolelta.

”Marraskuussa Suomessa alkaa olla jo aika kylmä. Jos silloinkaan ei pysty matkustamaan, olemme uudenlaisen ongelman edessä”, Petäjä-Sirén sanoo.

Yleensä talviharjoittelupaikkana on ollut Etelä-Espanjan Càdiz, joka ei tällä hetkellä ole koronaviruksen kannalta huonoa aluetta.

”Ylimääräistä edestakaisin suhaamista on syytä välttää uudessa arjessa. Jos tuntuu sopivalta lähteä talvileiritykselle, olemme siellä vähän pidemmän aikaa.”

” ”Oman tutun välineen tippuminen olympiaohjelmasta ei ole nyt syy lopettaa.”

Uudet kilpailumuodot voivat vaikuttaa myös harjoitteluun.

”Ne tuovat harjoitteluun uutta jännää hauskaa, mutta toki nytkin on esimerkiksi alkulämpönä vedetty slalomia. Jos ne tulevat oikeasti olympiaohjelmaan, niihin täytyy sitten harjoittelussakin keskittyä enemmän. En missään nimessä vastusta muutosta.”

Petäjä-Sirén uskoo, että uudet kilpailumuodot tekevät lajista yleisölle mielenkiintoisemman.

”Nyt [RS:X:ssä] reitin valinta ei välttämättä ihan aukea katsojille eli miksi joku menee vasemmalle ja joku oikealle, vaikka maalipoiju on suoraan edessä. Suoraan tuleen kun ei pääse purjehtimaan.”

Koska Petäjä-Sirén harjoittelee uudella purjelaudalla ja on siitä erittäin innoissaan, kysymys kuuluukin, jatkaako hän uraansa Pariisin kisoihin.

”En ole sitä lyönyt lukkoon, mutta kyllä olen ihan älyttömän innoissani. Oman tutun välineen tippuminen olympiaohjelmasta ei ole nyt syy lopettaa.”

Rahoituksen ja perheen puolesta asiat ovat Petäjä-Sirénin mukaan vielä auki.

36-vuotias Petäjä-Sirén korostaa, että toistaiseksi olympiasuunnitelmat ovat Tokioon, jonne hän tällä hetkellä valmistautuu päätoimisena urheilijana.

”Sen jälkeen virallisesti suunnittelen eteenpäin.”

Tuuli Petäjä-Sirén johdatti joukkoa SM-kisoissa 16. elokuuta.