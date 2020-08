Yleisurheilu

Perinteikäs Suomi–Ruotsi -yleisurheilumaaottelu kilpaillaan Tampereella viikon päästä tiukkojen rajoitusten vallitessa. Ruotsalaisten erityisjärjestelyt maksavat maan yleisurheiluliitolle noin miljoona kruunua eli lähes 100 000 euroa.

Perinteinen Suomi–Ruotsi-yleisurheilumaaottelu toteutuu tänä vuonna täysin poikkeuksellisin järjestelyin koronaviruspandemian vuoksi.

Pelkästään Ruotsi-ottelun järjestämisen edellytysten selvittäminen on ollut Suomen Urheiluliiton (SUL) toimitusjohtajan Harri Aallon mukaan iso kuvio, jonka ytimessä oli turvallisuussuunnitelma.

Se liittyy ruotsalaisten saapumiseen Tampereelle, jonne heille rakennetaan erityinen koronakupla.

Kuplaan kuuluu muun muassa päivittäiset edestakaiset tilauslennot Tukholman ja Pirkkalan lentoaseman välillä. Ruotsalaiset urheilijat lennätetään sekä lauantai- että sunnuntaiaamuksi Tampereelle ja molempina iltoina kisatapahtumien jälkeen takaisin Tukholmaan.

”Se oli erityisehto, reunaehto, joka meille annettiin”, Aalto kertoo ilmasillasta.

”Olimme miettineet sitä ruotsalaisten kanssa jo aiemmin, ja näin se toteutetaan tällä kertaa.”

Erityisehdot SUL toteuttaa saatuaan puollon maaottelun järjestämiselle opetus- ja kulttuuriministeriöltä (okm). SUL teki sitä ennen ministeriölle poikkeuspyynnön, joka liittyi Ruotsin joukkueen maahantulorajoituksiin ja karanteenikäytäntöön.

Seiväshypyn supertähti Armand Duplantis juhli Tampereella alle 20-vuotiaiden MM-kultaa 2018. Tänä kesänä ruotsalaista ei nähdä Ratinassa, sillä hän jättää maaottelun väliin.

Kumpikaan maa ei ole vielä julkistanut joukkueitaan maaotteluun.

Joukkueista voi löytyä urheilijoita, jotka kisaavat molempina päivinä, mutta erikoislupaa edes kahtena päivänä otteluun osallistuvien ruotsalaisten yöpymiselle Suomessa ei näillä näkymin ole luvassa.

Se tietää kahta menopaluulentoa Tukholman ja Tampereen välillä.

”Näin me olemme siihen ohjeistukseen laittaneet. Totta kai käymme vielä läpi yksityiskohtia, mutta kyllä se näin on. Tämä on yksi reunaehto, joka meille on annettu”, Aalto sanoo.

Ruotsi-ottelun järjestämissopimus on tehty SUL:n, Tampereen Pyrinnön sekä Tampereen kaupungin kanssa. Aallon mukaan ruotsalaisille luotu kupla on suunniteltu niin hyvin kuin mahdollista.

”Se on mielenkiintoinen, mutta ehkä tässä tilanteessa myös välttämätön tapa toteuttaa se niin.”

Annimari Korte (oik.) johti Suomen naiset kolmoisvoittoon viime vuoden Ruotsi-ottelun pika-aidoissa. Nooralotta Neziri (vas.) oli toinen ja Reetta Hurske kolmas.

Ruotsin yleisurheiluliiton markkinointipäällikkö Jan Larsson kertoi torstaina maan yleisradioyhtiölle SVT:lle erityisjärjestelyjen aiheuttavan liitolle lähes 100 000 euron kustannukset.

”Karkea arvio on noin miljoona kruunua, mutta mielestämme se on sen arvoista”, Larsson sanoi.

Joukkueen jäsenten maaottelumatka jatkuu Pirkkalan lentoasemalta suoralla kuljetuksella Ratinan stadionille.

”Osoitamme heille oman siellä oman tilan, omat ruokailupaikat ja omat lämmittelyalueet, jotka pystytään jakamaan, kun olemme ulkoilmassa”, Harri Aalto luettelee.

Omassa tilassaan ruotsalaiset urheilijat oleskelevat koko lajisuorituksensa ulkopuolisen ajan.

Normaalitilanteessa kaikki saman lajin urheilijat tulevat yhtä aikaa kentälle yhteisen callingin eli kokoontumisen kautta. Nyt myös ne hoidetaan erikseen.

”Kentälläkin pystytään tekemään monenmoisia järjestelyjä, että ihmiset ovat mahdollisimman vähän kontakteissa toistensa kanssa”, Aalto kertoo.

Miesten 1500 metrin kisa päättää Ruotsi-ottelun lauantain kilpailupäivän. Johan Rogestedt juhli matkan voittoa Tampereella 2016.

Koronatestiin ruotsalaiset urheilijat joutuvat jo ennen lentoa Suomeen.

Jokaiselle kilpailijalle ja maaottelun toteutumisen kannalta keskeiselle ruotsalaiselle toimihenkilölle tehdään koronavirustesti enintään 72 tuntia ennen matkaa.

Tuloksen on oltava negatiivinen, eikä maaotteluun osallistuvalla henkilöllä saa olla muitakaan flunssa- tai hengitystieoireita.

”Olimme myös itse sen [koronavirustestin] sinne laittaneet – se oli jo käyty läpi ruotsalaisten ja SUL:n kanssa eli se ei ollut mikään semmoinen, että olisimme saaneet erityisehtoja”, Aalto kertoo.

Sitä, testataanko myös maaotteluun osallistuvat suomalaiset urheilijat, ei olla vielä päätetty.

”En osaa itse asiassa vastata tuohon tällä hetkellä. Sitä meiltä ei ole velvoitettu, mutta itsestäänselvyys on, että myös suomalaisten urheilijoiden pitää olla terveitä”, Aalto sanoo.

Naisten 400 metrin aitajuoksu on sunnuntain kilpailupäivän ensimmäinen laji. Kuva vuoden 2018 Ruotsi-ottelun 4 x 400 metrin viestistä, jossa juoksivat Viivi Lehikoinen (vas.), Aino Pulkkinen, Mette Baas ja Milja Thureson.

Suomi hävisi viime vuonna maaottelut niin miehissä kuin naisissa. Ruotsi vei miesten ottelun pistein 228–181 ja naisten ottelun pistein 217,5–192,5.

Revanssia suomalaiset pääsevät hakemaan normaalitilannetta huomattavasti pienemmän yleisömäärän edessä. Kuinka paljon yleisurheilukansaa otetaan Ratinan lehtereille?

”Olemme itse yrittäneet peilata sen fiksusti. Ratinahan on 16 000 henkilön stadikka, ja puhumme nyt semmoisesta 3 000–4 000 [katsojasta]”, toimitusjohtaja Aalto vastaa.

”Kyllä sieltä varmasti niille ihmisille, jotka paikalle tulevat, löytyy semmoinen paikka, ettei tarvitse olla ihan iholla kenenkään muun kanssa”, hän jatkaa.

Aalto korostaa Ruotsi-ottelun järjestelyjen sujuvan aluehallintoviraston (avi) ohjeistuksen ja määräysten mukaan. Yleisön osallistumisesta yleisurheilukisoihin on koronaviruskesältäkin kokemuksia muun muassa Motonet gp:istä, Paavo Nurmi Gamesista ja Kalevan kisoista.

”Kyllä me mietimme ja olemme miettineet näitä. Yleisön turvallisuussuunnitelma oli yksi osa erityispyyntöämme. Sen [turvallisuuden] suhteen teemme tietysti kaikkemme.”

Ruotsalaiset täyttivät suurella joukolla Ratinan katsomot vuoden 2018 maaottelussa. Tänä vuonna katsomoissa on koronaviruspandemian vuoksi täysin toinen tunnelma.

Toimitusjohtaja tiedostaa koronavirustartunnan mahdollisuuden myös pienissä kokoontumisissa.

”Mutta olemme lähteneet siitä, että kun emme tiedä, kuinka pitkään korona-aika kestää, niin kyllä meidän pitäisi pystyä järjestämään vastuullisesti tietyntyyppisiä tapahtumia. En nyt puhu pelkästään urheilusta tai yleisurheilusta”, Aalto kertoo.

”Tämä [koronavirus] on todella kova kolaus myös yritystoiminnalle. Sen suhteen on tärkeää, että yritämme järjestää jotain tässä maassa ennen kaikkea vastuullisesti ja niin turvallisesti kuin vain pystytään.”

Ruotsi-ottelun ohjelmaa on supistettu koronaviruksen vuoksi perumalla nuorten ottelut tältä vuodelta. Supistettu saattaa olla suomalaisten kilpailijoidenkin maaotteluviikonloppu.

”Emme ole vielä ehtineet käydä kaikkia yksityiskohtia läpi, mutta voi olla, että emme ota joukkuetta kokoon perjantaina, kuten normaalisti. Kisa alkaa lauantaina iltapäivällä, joten kaikki ehtivät tulla aamupäivällä Tampereelle”, Aalto sanoo.

SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto kertoo Suomi–Ruotsi-yleisurheilumaaottelun toteutuvan tänä vuonna täysin poikkeuksellisin järjestelyin.

Yksi yleisurheilukilpailuihin olennaisesti kuuluva tapa eli kättelyt ja onnittelut suorituksen jälkeen ovat jo muuttaneet muotoaan poikkeuksellisen kesän vuoksi.

Harri Aallon mukaan ohjeistus ja turvallisuussuunnitelma koskee myös kättelyitä.

”Tietyt tavat ovat tulleet ihan suomalaistenkin kesken tähän onnitteluun”, hän sanoo ja arvelee kisatapahtumissa käytettävän yhteiskunnassa muutenkin toteutettavia toimenpiteitä.

”Ei tässä varmaan paljoa kätellä eikä halailla tällä hetkellä. Kyllä se on enemmän kyynärpäätervehdyksiä tai jotain muita tervehdyksiä, joita tässä yhteydessä toteutetaan.”

Aalto kertoo huomanneensa kättely- ja onnittelukulttuurin muutoksen myös kansainvälisiä kisoja, esimerkiksi Timanttiliigaa, seuratessaan.

”Aika harvoin siellä kukaan enää halasi. Enemmän se oli kumartamista ja kyynärpään koskettamista.”