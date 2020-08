Urheilu | Kommentti

Kotimainen jalkapallo on väistellyt koronaa onnistuneilla rajoituksilla, mutta ehkä myös moukan tuurilla

Osassa ottelutapahtumia turvavälien noudattaminen on toiminut hyvin, mutta toisinaan järjestelyt ovat pettäneet. On ehkä moukan tuuria, että joidenkin jalkapallo-otteluiden yleisösumpuista on selvitty ilman tartuntoja, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.