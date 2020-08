Philadelphia Flyersin puolustaja Matt Niskanen (vas.) taklasi New York Islandersin hyökkääjää Leo Komarovia joukkueiden välisessä toisessa pudotuspeliottelussa. Kolmas ottelu oli vaakalaudalla mahdollisen boikotin takia.

Pohjois-Amerikan jääkiekossa rasismin vastaista työtä tekevä Hockey Diversity Alliance -ryhmä vaatii jääkiekkoliiga NHL:ää keskeyttämään pudotuspelit.

NHL-seura San Jose Sharksin hyökkääjä Evander Kane, joka toimii järjestön toisena johtajana, ilmoitti järjestön vaatimuksesta sosiaalisessa mediassa torstaina.

”Me [Hockey Diversity Alliance] olemme virallisesti vaatineet NHL:ää keskeyttämään pudotuspelit tänään”, Kane ilmoitti Twitterissä.

”Meidän mielestä se lähettäisi selvän viestin, että ihmisoikeudet ovat tärkeämpiä kuin urheilu.”

Kanen ja järjestön viesti on seurausta siitä, että Wisconsin Kenoshassa poliisi ampui Jacob Blakea, mustaa miestä, seitsemästi sunnuntaina. Ampumistapauksesta levisi video sosiaalisessa mediassa, mikä aiheutti protesteja ja urheilijoiden mielenilmauksia.

Ottelut koripalloliiga NBA:ssa, pesäpalloliiga MLB:ssä, Pohjois-Amerikan jalkapalloliiga MLS:ssä ja naisten koripallon ammattilaisliiga WNBA:ssa siirrettiin keskiviikkona protestiksi rasismia vastaan. NHL:ssä sen sijaan pelattiin keskiviikon kolme pudotuspeliottelua suunnitellusti.

Mediatietojen mukaan NHL:n pelaajayhdistys oli aikeissa pitää puhelinneuvottelua pelaajien kanssa torstaina. Liiga perui joukkueiden mediatilaisuuksia, jotka oli suunniteltu torstaille.

Urheilukanava TSN kertoi, että NHL tuskin pyörtää päätöstään pelien jatkamisesta ellei pelaajat vaadi sitä.

New York Islandersin päävalmentaja Barry Trotz sanoi torstaiaamuna, että hänen pelaajansa harkitsivat boikotoivansa ottelua Philadelphia Flyersia vastaan.

”Tiedän, että joukkueemme keskustelee siitä. Luotan ryhmääni, ja pelaajien johtajuuteen, kuten kapteeni Anders Leehin. He ymmärtävät pudotuspelien tärkeyden, mutta he myös ymmärtävät, mikä tilanne on maailmalla”, Trotz sanoi.

Hockey Diversity Alliance -järjestö perustettiin kesäkuussa ja sitä johtavat Kane ja pelaajauransa lopettanut Akim Aliu. Aliu nousi uutisiin marraskuussa, kun hän kertoi Calgary Flamesin entisen päävalmentajan Bill Petersin käyttäneen rasistista kieltä häntä kohtaan vuosikymmen aikaisemmin. Peters irtisanoutui tehtävästään pian uutisen jälkeen.

Järjestön johtokuntaan kuuluva Minnesota Wildin puolustaja Matt Dumba piti tunteikkaan antirasistisen puheen 1. elokuuta ennen Edmontonin ja Chicagon ottelua ja polvistui Yhdysvaltain kansallislaulun aikana.