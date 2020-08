Juniorit ja aikuisten alemmilla sarjaportailla pelaavat pääsevät tämän hetken tiedon mukaan harrastamaan lajiaan syksyllä, vaikka koronaviruspandemian vuoksi turvatoimia on jouduttu asettamaan.

HS:n soittokierroksella niin Jääkiekkoliitosta, Koripalloliitosta, Lentopalloliitosta kuin Salibandyliittostakin kerrottiin, että kausia ollaan aloittamassa syksyn aikana normaalilla aikataululla. Esimerkiksi salibandyssa otteluita on jo pelattukin.

”Näillä näkymin eletään siinä tilanteessa, että päästäisiin aloittamaan. Ei ole isompia esteitä niissä sarjoissa, joissa ei ole paineita yleisömääristä”, sanoo Lentopalloliiton kilpailupäällikkö Jari Lankinen.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila sanoo, että Mestiksen pelaamisesta päättää sarjan hallitus, mutta muiden liiton alaisten sarjojen osalta nykyisillä rajoituksilla pystytään pelaamaan.

Keväällä joukkuelajit joutuivat siirtymään omatoimiharjoitteluun, kun voimassa oli tiukka kymmenen hengen kokoontumisrajoitus ja julkiset liikuntapaikat suljettiin.

Kun harjoituksiin alettiin palata, jouduttiin liitoissa ja seuroissa luomaan ohjeistuksia turvalliseen harjoitteluun. Niitä on päivitetty, kun viranomaisohjeet ovat muuttuneet. Tarvittaessa ohjeita on täydennetty laji- tai sarjakohtaisilla asioilla.

Esimerkiksi Salibandyn alasarjoissa otteluita pelataan paljon turnausmuotoisesti, jolloin samassa paikassa pelataan päivän aikana useampia otteluita peräkkäin. Joukkue voi pelata useamman pelin päivän aikana.

Salibandyliiton kilpailupäällikkö Ari Vehniäinen kertoo, että ohjeistus on tehty esimerkiksi kentältä poistumiseen: edelliset pelanneet joukkueet poistuvat keskeltä ja seuraavan pelin joukkueet saapuvat kulmasta. Kättelyistä on luovuttu.

”Siihenkin on ohjeistus, että jos pelien välillä on aikaa enemmän kuin tunti, niin poistuttaisiin välillä hallilta”, Vehniäinen kertoo.

Vehniäinen kiittelee isojen lajiliittojen välistä yhteistyötä. Hän kertoo, että Palloliiton tekemiä ohjeistuksia on päästy hyödyntämään myös salibandyssa.

Viime viikonloppuna pelatuista peleistä Vehniäinen kertoo liiton saaneen pääosin hyvää palautetta. Alueelliset erot koronavirustilanteessa kuitenkin näkyivät myös liiton saamissa viesteissä ottelupaikoilta.

”Niillä alueilla, joilla koronavirusta ei ole niin paljon ollut, ei osata reagoida niin hyvin”, Vehniäinen sanoo.

Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara sanoo tärkeäksi ohjenuoraksi koronavirusajan toimintaan sen, että lasten ja nuorten liike halutaan pitää käynnissä.

”Lasten liikunta on niin tärkeä osa yhteiskuntaa, että kyllä siihen pitää tarjota mahdollisuus turvallisuusraameissa. Sillä on niin isot kerrannaisvaikutukset. Sillä, että harrastaa lapsena säännöllisesti, voidaan vahvistaa koko eliniän liikkumisen polkua”, Tammivaara sanoo.

Maria Laakso

Yksilölajien suuriin liikuttajiin kuuluvan Voimisteluliiton seuroissa toiminta on syksyn osalta joko jo käynnistynyt tai käynnistymässä lähiviikkoina. Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso sanoo, että korona-ajan ylimääräinen haaste on osalla seuroista ollut se, että koulujen salivuoroja on peruttu, kun salit ovat olleet koulujen omassa opetuskäytössä.

Helsingin kaupunki perui elokuussa vuorot 40 liikuntasalista, mutta osa vuoroista on saatu myöhemmin palautettua seurojen käyttöön.

”On seuroja, jotka menettäneet puolet saliajasta, vaikka ovat jo ehtineet mainostaa syksyn toimintaansa”, Laakso sanoo.

Voimistelukilpailuissa huolehditaan rajoitusten noudattamisesta esimerkiksi aikataulujen avulla. Voimistelijat tulevat paikalle vain oman suoritusryhmänsä ajaksi ja lähtevät sen jälkeen pois.

Kilpailuissa ryhmien välillä on voinut olla puolen tunnin taukoja, jotta kaikkien kilpailijoiden tukijoukkoineen ei tarvitse olla samanaikaisesti katsomoissa ja kisapaikoilla.

”Seurat, jotka järjestävät kilpailuja seuraavat tilannetta aktiivisesti. Sen ehdoilla tehdään, että osallistuminen on turvallista.”