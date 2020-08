Golf on ollut tänä vuonna suosittu ja vahvasti nouseva ulkoilumuoto. Asta ja Matti Vitikainen aloittivat pelaamisen Nevaksen kentällä Sipoossa jo huhtikuussa.

Suomalainen golfmatkailuala tiivistyy, kun Golfpassi Oy ja Supergolf Travel yhdistävät toimintojaan.

Tarkoituksena on jatkaa yhdessä vahvempana, kun golfmatkailu normalisoituu koronaviruspandemian jälkeen.

Golfpassi Oy on yksi Suomen tunnetuimpia golfmatkatoimistoja. Supergolf Travel on golfkierrosten myyjäyrityksen Supergolfin matkaosasto. Golfpassi toimii vastuullisena matkanjärjestäjänä ja tuottaa Supergolfin nimikkomatkat.

Korona on koetellut moukarin tavoin erityisesti matkailualaa, mikä on vaikuttanut isosti myös suomalaiseen golfmatkailuun. Varsinkin Välimeren maat ja kaukokohteet ovat olleet suosittuja golfkohteita.

Valtaosa golfmatkatoimistojen asiakkaista on ollut varttuneempaa väkeä, jotka kuuluvat taudin riskiryhmään.

”Odotan innolla yhteistyötä Supergolfin kanssa ja uskon vahvasti, että voimme tarjota laajan ja monipuolisen matka- ja kurssivalikoiman”, Golfpassin Juha Passi kertoo tiedotteessa.

Golfpassi Oy on perustettu vuonna 2008 ja yhtiön toimipiste sijaitsee Sastamalassa.

Supergolfin vahvuus on golfkierrosten myynti usealle suomalaiselle golfkentälle verkkopalvelunsa kautta. Palvelu on perustettu vuonna 2004, ja sen asiakasrekisteri suomalaisista golfareista on merkittävä.

Pitkäaikaisia asiakkaitaan Supergolf on palkinnut niin sanotulla Kymppipaidalla. Sen saa, kun on ollut kymmenen kertaa järjestäjän matkalla.

”Tästä on tullut matkalaisillemme tavoiteltu juttu. Yhdistymällä Golfpassin kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme huomattavasti laajemman valikoiman matkakohteita ja matkatyyppejä isomman volyymin tarjoamin hyödyin”, Supergolfin Jari Koski sanoo.

Vaikka toimintoja yhdistetään, Golfpassi ja Supergolf jatkavat omina yrityksinään. Passi ja Koski jatkavat yhtiöiden toimitusjohtajina.