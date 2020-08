Urheiluvuosi 2020 jää vahvasti historiaan paitsi koronaviruspandemian myös Black Lives Matter -liikkeen vuoksi.

Rasismia on vastustettu urheilussa aiemminkin, mutta koskaan ennen sitä ei ole tehty yhtä näkyvästi kuin tänä vuonna.

Ei, vaikka niin olisi voitu tehdä jo kauan sitten.

Näin huomauttaa brasilialaislähtöinen entinen jalkapalloilija Piracaia, 49, joka näkee, että urheilijoilla tulisi olla mahdollisuus kantaa kortensa kekoon rasismin vastaisessa taistelussa.

Porilaistuneen brasilialaisen mukaan urheilijat voisivat polvistua sen vuoksi myös Suomessa.

”Ilman muuta”, Piracaia sanoo.

”Miksi ei?” hän kysyy.

Piracaia saapui Suomeen liki kolme vuosikymmentä sitten eikä ole sinä aikana omien sanojensa mukaan kokenut rasistista syrjintää siviilielämässään.

Siltä on välttynyt myös FC Jazzin ex-päävalmentaja Seth Ablade, joka on kotoisin Ghanasta.

”Jos rehellisiä ollaan, niin ei sellaista ole kohdistunut minuun. Puolet kavereistani on valkoihoisia, eikä minulla ole ollut tuollaisia ongelmia”, Ablade sanoo.

Ablade pelasi 2000-luvun alussa Itävallassa, Puolassa ja Albaniassa ennen kuin tuli Suomeen vuonna 2004. Varsinkin Itävalta jäi mieleen maana, jossa silloinen keskikenttäpelaaja kohtasi rasismia.

Ablade ei kuitenkaan tahdo tehdä minkäänlaisia yleistyksiä.

” Jos esimerkiksi joku suomalainen on rasisti, se ei tarkoita, että koko Suomi on rasistinen”, hän pohtii.

Sitä Ablade ei osaa sanoa, onko rasismi kasvanut vai vähentynyt suomalaisilla jalkapallokentillä viime vuosien aikana. Piracaian mukaan kehitys on kuitenkin mennyt huonompaan suuntaan.

”Se riippuu toki paikkakunnasta, ja hieman vaikea sitä on sanoa, mutta kyllä sitä on vähän lisää tullut”, Piracaia miettii.

Ghanalainen Seth Ablade pelasi urallaan Albanian, Suomen ja Puolan pääsarjoissa. Nykyään Ablade työskentelee valmentajana.

Palloliiton läntisen alueen seurakehityspäällikkö Janne Koivisto myöntää, että myös kotimaisessa jalkapallossa esiintyy rasismia.

”Suomessa on melkein 140 000 rekisteröityä pelaajaa, ja onhan se selvää, että niin isoon joukkoon mahtuu”, Koivisto sanoo.

Ongelmaan voi toki vaikuttaa.

”Jokainen seura voi ainakin hoitaa oman pesänsä kuntoon niin, että toiminta on tasa-arvoista.”

Koivisto myös huomauttaa, että urheiluseuralla on niin halutessaan mahdollisuus toimia mielipidevaikuttajana.

”Eikä tarvitse olla edes pääsarjaseura, jotta on paljon jäseniä, joille sitä teemaa voi tuoda esiin sisäisesti ja myös ulkoisesti.”

Vaikeampi tilanne esimerkiksi jalkapallossa on se, jos rasistisia huutoja kuuluu kentän sijaan katsomosta – varsinkin, jos kyse on muusta kuin Veikkausliigan, Ykkösen tai Kakkosen pelistä.

”Jos myy ottelulippuja, on velvollisuus huolehtia muun muassa järjestyksenvalvonnasta. Mutta alemmilla sarjatasoilla ottelut ovat vapaata riistaa, ja sinne voi tulla kuka vain”, Koivisto miettii.

” ”Jos itse kuulen rasismia, otan sen tosissani ja yritän keskustellen sanoa, ettei sellainen ole oikein. En usko, että huutaminen on oikea ratkaisu.”

Esimerkiksi viime vuonna Ykkösen peli EIF–Jaro keskeytyi, kun katsomosta kuului rasistista huutelua. Erotuomari Mohammed Al-Emara pisti pelin poikki, ja kuuluttaja kuulutti asiasta.

Huutelu loppui siihen. Jos se olisi jatkunut, seuraava askel olisi ollut se, että joukueet olisivat poistuneet pukukoppeihinsa kymmeneksi minuutiksi.

Jos huutelu jatkuisi vielä senkin jälkeen, koko peli loppuisi siihen.

Piracaia miettii, että sanktio voisi osua myös yleisöön.

”Ensimmäinen rasistinen huutelu johtaisi tyhjään katsomoon. Seuraavasta tulisi kolmen ottelun yleisörangaistus ja kolmannesta se, että katsomo olisi loppukauden tyhjä”, Piracaia pohtii.

”Silloin siihen sitoutuisivat Palloliiton ja seurojen lisäksi myös fanit. Tämä on vakava asia.”

Piiri- ja juniorisarjoissa keinoja on kuitenkin vähemmän.

”Jos joku huutelisi vaikka Porin urheilukeskuksen tekonurmen aidan takaa, niin kuinka siihen voisi vaikuttaa?” Koivisto kysyy.

” Ei sitä ihmistä voisi voimakeinoinkaan sieltä poistaa, vaikka olisi jo koettanut keskustella, ettei sellainen ole fiksua käytöstä.”

Piracaia kertoo välttyneensä rasistiselta syrjinnältä siviilielämässä Suomessa.

Piracaia itse ei paljon valittanut saati välittänyt, jos joutui joskus kuuntelemaan rasistisia huutoja jalkapallokentällä.

Ikäviä sellaiset huudot kuitenkin olivat, ja porilainen toivoo, että ne saataisiin viimeinkin kitkettyä urheilusta pois.

Joskus pelissä nähdään sanojen lisäksi myös tekoja. Piracaia muistelee tapausta, kun joku heitti banaaninkuoren kentälle hänen maanmiehensä Neymarin takia Brasilian ja Skotlannin välisessä maaottelussa vuonna 2011.

Samankaltaisen kohtalon joutui kokemaan myös Ässien liigajoukkueen historian ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa musta jääkiekkoilija Edwin Hedberg, kun moskovalainen kotiyleisö heitti banaaneja jäälle KHL:ssä vuonna 2016.

Seth Ablade on sitä mieltä, että paras vastaus on keskustelu.

”Jos itse kuulen rasismia, otan sen tosissani ja yritän keskustellen sanoa, ettei sellainen ole oikein. En usko, että huutaminen on oikea ratkaisu”, Ablade kertoo.

Ablade on silti osittain sitä mieltä, ettei urheilutapahtumissa tulisi nähdä poliittisia kannanottoja, kuten polvistumisia.

”Se on hyvä ja vaikea kysymys. Mutta jo juniorijalkapallossa pitäisi ottaa nämä asiat huomioon.”

” ”Ensimmäinen rasistinen huutelu johtaisi tyhjään katsomoon. Seuraavasta tulisi kolmen ottelun yleisörangaistus ja kolmannesta se, että katsomo olisi loppukauden tyhjä”

Ablade painottaa, että myös huoltajat kantavat siitä vastuun.

”Totta kai lapsi voi kysyä äidiltään, miksi joku on noin musta, ja hänen äitinsä tehtävä on silloin selittää, että me olemme kaikki ihmisiä”, Ablade sanoo.

Vaikka Piracaia suhtautuu polvistumiseen myönteisesti, hän huomauttaa, että sen kuuluisi olla jokaisen urheilijan oma päätös.

Samaa sanoo seurakehityspäällikkö Koivisto, joka näkee, että viesti on vahvempi silloin, kun se syntyy oma-aloitteisesti eikä minään määräyksenä.

Pelkkä polvistuminen ei kuitenkaan riitä: Seth Abladen mukaan yksi keino kitkeä rasismia on se, että mustille ihmisille suotaisiin enemmän mahdollisuuksia myös peliuran jälkeen.

Kentällä ihonvärit ovat sekoittuneet jo pitkään, mutta musta valmentaja on yhä poikkeuksellinen näky Suomessa.

Ablade aloitti FC Jazzin ruorissa Kakkosessa viime kaudella. Pestin piti kestää vielä tämän kauden loppuun, mutta se päättyi, kun kehnosti menestynyt porilaisseura päätti vaihtaa päävalmentajaansa elokuussa.

Kielimuurista se ei ainakaan jäänyt kiinni: Abladen mukaan 90 prosenttia keskusteluista käytiin suomeksi. Hän osaa puhua kieltä melko hyvin, mutta lukeminen tuottaa toisinaan vaikeuksia.

Myös Koivisto huomauttaa, ettei ihonväri ole este osaamiselle.

”Osaajille pitäisi olla tilaa ihonväriin ja sukupuoleen katsomatta”, Koivisto sanoo.