Tokiossa on tarkoitus järjestää olympialaiset ensi kesänä.

Japani yrittää saada yli puoli miljardia annosta koronarokotetta, jotta maa voisi järjestää turvallisesti ensi vuodelle siirtyneet Tokion kesäolympialaiset, kertoo uutistoimisto Reuters.

Japani haluaa saada maahan koronarokotetta 521 miljoonaa annosta. Määrä on yli neljä kertaa sen, paljonko Japanissa on asukkaita. Japanin väkiluku on noin 126 miljoonaa.

Japani on tilaamassa rokotetta jopa viideltä eri valmistajalta.

”Yritykset pystyvät tuottamaan rokotetta todennäköisesti tämän vuoden lopun ja ensi maaliskuun välillä. Vielä on paljon seikkoja, mitä pitää ottaa huomioon, mutta haluamme järjestää olympialaiset hinnalla millä hyvänsä”, Japanin hallituksen pääsihteeri Yoshihide Suga sanoi.

Tokion olympialaiset on määrä pitää 23. heinäkuuta–8. elokuuta 2021.