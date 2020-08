Kokeneen jääkiekkovalmentajan Alpo Suhosen mukaan Helsingin Jokerien ei pitäisi lähteä pelaamaan jääkiekkoliiga KHL:n kauden avauspeliä Valko-Venäjälle. Jokerien on tarkoitus kohdata Dinamo Mn ensi torstaina.

Valko-Venäjällä on ollut levottomuuksia jo yli kaksi viikkoa. Mielenosoitukset alkoivat, kun maata itsevaltaisesti johtava AleksandrLukashenko valittiin kuudennelle presidenttikaudelle.

”Vaikea paikka se on Jari Kurrille (Jokerien omistaja ja GM), koska seuran omistussuhteet ovat sidottu niin voimakkaasti KHL:ään ja KHL:n omistajiin. Kurri on Jokerien vankina ja Jokerit on KHL:n vankina”, Suhonen kuvailee STT:lle.

Kurri kertoi Helsingin Sanomille maanantaina, että Jokerit pyysi Dinamoa siirtämään ottelun, mutta seura ei tähän suostunut. Näin ollen Jokerit on lähdössä kauden avauspeliinsä ilman uusia ohjeistuksia.

STT:lle Kurri ei halunnut antaa haastattelua perjantaina. Seuran viestinnästä kerrottiin, että aiheeseen ei ole uutta kommentoitavaa.

Jokerien kannattajayhdistys Eteläpääty ry kertoi keskiviikkona vastustavansa Jokerien pelaamista Minskissä.

”Jokerit on osa systeemiä. Jos KHL ei muuta sarjaohjelmaansa, on Jokereilla korkea kynnys olla menemättä Minskiin”, Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson arvioi.

Jokerit on KHL:n ainoa länsimaalainen seura, joten suomalaisseura saisi tuskin boikotilleen tukea kovinkaan laajasti, jos ollenkaan.

”Jokereilla ei ole KHL:ssä kovin isoa vaikutusvaltaa. He ovat todella hankalassa saumassa”, Japisson sanoo.

Japissonin mukaan on tärkeää, että urheilumaailma ottaa asioihin kantaa silloin, kun kysymys on ihmisoikeuksien loukkaamisesta.

”Usein sanotaan, ettei politiikkaa pidä sotkea urheiluun. Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole politiikkaa”, Japisson painottaa.

Samaa mieltä on myös Suhonen.

”Tämä on moraaliseettinen kysymys.”

Valko-Venäjä kytkeytyy myös jääkiekon MM-kisoihin, sillä maan pitäisi järjestää ne yhdessä Latvian kanssa ensi keväänä.

”Kisat olisi pitänyt perua jo nyt. Ensimmäinen virhe oli siinä, että kansainvälinen jääkiekkoliitto myönsi kisat Valko-Venäjälle. Tapaus kuitenkin noudattaa sitä trendiä, että isoja arvokisoja annetaan diktatuureille”, Suhonen kiteyttää.

Myös Japisson alleviivaa, ettei Valko-Venäjällä tulisi järjestää nykyisessä ihmisoikeustilanteessa urheilutapahtumia.

”Ja jos niitä järjestetään, niihin ei tulisi osallistua. Arvostan, että urheilijat ottavat kantaa asiaan, mutta pelkästään heidän vastuulleen reagointi ei voi jäädä. Päävastuun pitäisi olla organisaatiolla”, Japisson näkee.

Japisson pitää myös Yhdysvaltain urheilussa tapahtuneita tuoreita boikotointitapauksia merkittävänä asiana. Boikoteilla vastustettiin viime sunnuntaina julki tullutta väkivaltatapausta, jossa poliisi ampui mustaa miestä seitsemän kertaa.

”Pelaajat ovat ottaneet kantaa, mikä on todella hieno juttu. Taitaa mennä niin, että urheilun isot organisaatiot ovat hitaampia tekemään samoin”, Japisson summaa.

Suhonen muistuttaa, että kansalaisoikeustaisteluilla on Yhdysvalloissa pitkä historia.

”USA ei ole koskaan ollut niin demokraattinen maa kuin Suomessa monesti kuvitellaan. Rasismi on ollut hyvin syvällä siellä. Urheilussa on nyt murtumassa poliittisen ja taloudellisen hallinnan hegemonia. Toivottavasti urheilu vapautuu pikkuhiljaa”, Suhonen sanoo.