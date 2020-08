Formula ykkösten kauden suomalaiskuva on ollut se, että Mercedeksen Valtteri Bottas taistelee joka kilpailun voitosta ja Alfa Romeon Kimi Räikkönen pääsystä kymmenen parhaan joukkoon.

Räikkönen ei ole vielä tavoitteessaan onnistunut, mutta Bottas voitti kauden avauskilpailun.

Perjantaina Räikkönen ajoi harjoitusten 13. ja 14. sijat, mitkä lupailevat ainakin toiseen vaiheeseen pääsemistä lauantain aika-ajoissa.

”Kyse ei ole auton kehittämisestä vaan siitä, että kaikkien pienten asioiden pitää olla oikein. Monella, monella asialla voi olla suuri merkitys. Jos katsot päivän sijoituksiamme tai kierrosaikojamme, niin ne näyttävät vähän paremmilta. Mielestäni meillä on paljon asioita, jotka voimme tehdä pikkuisen paremmin ja parantaa, että voimme mennä nopeammin. Siispä yritämme sitä huomenna”, Räikkönen sanoi.

Bottaksella nopeusongelmia ei ole, kun Mercedekset ovat olleet jälleen kauden nopeimpia autoja.

”Joka vuosi ajattelet, miten se [auto] voi olla nopeampi kuin tämä, mutta aina se on. Saat niin korkeat kaarrenopeudet, ja se on hauskaa. On hämmästyttävää tuntea G-voimat. Nämä ovat uskomattomia vekottimia ja nautin siitä todella”, Bottas kuvaili.