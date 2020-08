Olympiakomitea

Yritysjohtaja Antti Zitting on valmis harkitsemaan ehdokkuuttaan Suomen Olympiakomitean (OK) puheenjohtajavaaliin, jos sitä häneltä kysytään.

Zitting, 64, vahvistaa HS:lle, että hän on saanut pyyntöjä ryhtyä ehdokkaaksi, mutta ei ole itse ollut asiassa aktiivinen.

”Mairittelee, että nimi mainitaan. En viitsi lähteä kilpalaulantaan, enkä usko, että olen ehdokaslistalla lainkaan ensimmäisenä. Ylen jutun jälkeen olen kuitenkin joutunut asiaan miettimään ja olen sitä toki muutenkin miettinyt. Oleellista on johtamisen johtaminen, siitä on kyse”, Zitting sanoo.

Yle kertoi keskiviikkona, että monet nimekkäät urheiluvaikuttajat ovat kiinnostuneita Olympiakomitean puheenjohtajan paikasta. Zitting oli yksi mainituista.

HS uutisoi toukokuussa, että ainakin Susanna Rahkamo, Sari Multala, Emma Terho ja Tapio Korjus saattavat olla kiinnostuneita Olympiakomitean puheenjohtajuudesta, jos Timo Ritakallio ei hae jatkopestiä. Samat nimet olivat esillä myös Ylen jutussa.

OP-ryhmän pääjohtajana työskentelevä Ritakallio ilmoitti 17. kesäkuuta, ettei hän hae uudelle nelivuotiskaudelle.

Ylen haastattelemista mahdollisista ehdokkaista vain Rahkamo myönsi kiinnostuksensa puheenjohtajuuteen ilman reunaehtoja. Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani sekä Kansainvälisessä olympiakomiteassa vaikuttavat Sari Essayah ja Emma Terho kieltäytyivät.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen suomalaisjäsen Antti Pihlakoski ei kommentoi mahdollista ehdokkuuttaan, mutta myöntää saaneensa kyselyitä.

”Ajankäytön ja taloudellisten syiden takia moni varmaan miettii tarkkaan ehdokkuuttaan”, Pihlakoski sanoo HS:lle. Olympiakomitean puheenjohtajuus on luottamustoimi.

Olympiakomitean puheenjohtaja ja hallitus valitaan marraskuussa. Valinnat tekevät Olympiakomitean jäsenet eli lähinnä urheilun lajiliitot.

Puheenjohtajaehdokasta ja hallitusta kartoittaa erillinen ehdollepanotoimikunta, jota johtaa toisen varapuheenjohtajan paikalta väistyvä Jukka Rauhala.

Muut jäsenet ovat Tuija Brax, Kalervo Kummola, Riikka Taivassalo ja hallituksen jättävä entinen moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen.

”Jäsenien kanta on ratkaiseva juttu. Olympiakomitean puheenjohtajuus on haastava homma, se on fakta. Pitää saada jotakin aikaan. Minä olen vähän semmoinen, joka yrittää saada aikaiseksi jotakin”, Zitting muotoilee.

Nykyisen Olympiakomitean ongelmana on sen kaksinapaisuus. Toisaalta OK toimii sen hyväksi, että suomalaiset menestyisivät huippu-urheilussa ja toisaalta, että suomalaiset liikkuisivat enemmän. Tätä varten OK:ssa on niin sanottu Lisää liikettä -puoli.

”Koko toimialan brändi ei ole kirkas. Kuinka hyvin Olympiakomitea on onnistunut tehtävässään? Minusta se ei ole. Ollaan eritahtisia. Lisää liikettä -toiminnan tehtävänä on olla palveluorganisaatio, ei keskusjärjestö. Haluan, että jokainen [hakijakandidaatti] miettii, miten tässä on onnistuttu neljän vuoden aikana”, Zitting sanoo.

Zittingin mielestä Suomen Olympiakomitea on nimenä arveluttava.

”Kymmenen ihmistä kymmenestä yhdistää Olympiakomitean nimen huippu-urheiluun, ei liikuntaan”, Zitting sanoo.

Olympiakomitea on varsin iso organisaatio, jossa on 60 työntekijää. Sen vuosibudjetti on kymmenen miljoonaa euroa. Toiminnan rahoitus perustuu valtionavustuksiin ja omaan varainhankintaan.

Lisäksi Kansainvälinen olympiakomitea tukee Suomen Olympiakomiteaa 400 000 eurolla.

”Mitä tapahtuisi, jos ilmoitettaisiin, että emme ole kiinnostuneita KOK:n tuesta. Nyt tuo 400 000 euroa ohjaa meitä. Se on aikamoinen vipu ja korostaa olympialajeja sitä kautta, vaikka muissa lajeissa menestytään paremmin”, Zitting sanoo.

Pitääkö uuden puheenjohtajan olla nykylinjan säilyttäjä, uudistaja vai saneeraaja?

”Pitää elää ja uudistaa ajassa. En sano, etteikö niin olisi tehty neljässä vuodessa. Täytyy tajuta, että nykyinen rakenne annettiin Olympiakomitealle. Nyt tilanne on monessa mielessä erilainen, kun on uusia megatrendejä, ympäristövaikutuksia ja koronavirusta”, Zitting sanoo.

Urheilusta OK:ssa vastaa Huippu-urheiluyksikkö. Millaisena näet sen roolin tulevaisuudessa?

”Jos katsoo neljää vuotta, Huippu-urheiluyksikkö on Olympiakomitean kirkkain brändi. Se on ottanut johtajuutta ja linjannut asioita. Se on ikävä tehtävä, kun jaetaan niukkuutta. En sano, onko sen arvosana 7 vai 8, mutta se on parempi kuin Lisää liikuntaa -puolella. Joukkoja pitää voimaannuttaa, varsinkin vapaaehtoistyössä”, Zitting sanoo.

Zitting on kansainvälisesti merkittävä urheiluvaikuttaja. Hän on kansainvälisen koripalloliiton Fiban ja Euroopan koripalloliiton hallituksen jäsen. Fiba on maailman suurimpia urheilun lajiliittoja.

Siviilityönään hän toimii teräksen tarkkuusvalamiseen erikoistuneen Sacotecin hallituksen puheenjohtajana. Perheyritys työllistää Riihimäellä 50 ihmistä.